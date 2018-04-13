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Энергетики ЕВРАЗ НТМК примкнули к эстафете добрых дел
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Энергетики ЕВРАЗ НТМК примкнули к эстафете добрых дел 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В рамках благотворительной акции «Эстафета добрых дел» работники управления главного энергетика ЕВРАЗ НТМК оказали помощь школе-интернату №1 Нижнего Тагила.
Образовательному учреждению презентовали многофункциональное устройство (сканер-копир-принтер) и два телевизора с диагональю более 1 метра. Также металлурги отремонтировали слесарные и токарные станки в кабинете труда, заменили в нем розетки и электропроводку. По просьбе руководства школы были изготовлены шлагбаум и забор, который смонтируют вокруг здания, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.
Во время одной из встреч энергетики провели для детей веселые старты и подарили им футбольные и волейбольные мячи. В благодарность шефам один из учеников выткал картину.
"Помочь школе-интернату откликнулись представители всех цехов нашего управления: теплоэлектроцентрали, центральной электротехнической лаборатории, кислородно-компрессорного цеха, цеха водоснабжения и других подразделений. Я рад, что у нас работают добрые и отзывчивые люди. Думаю, на этом дружба со школой у нас не закончится", — отметил главный энергетик ЕВРАЗ НТМК, депутат Нижнетагильской городской думы Денис Корякин.
"Эстафета добрых дел" стартовала на ЕВРАЗ НТМК в 2017 году, в ней приняли участие семь подразделений предприятия. Инициатором проекта стал доменный цех, сотрудники которого помогли социально-реабилитационному центру «Радуга». Вслед за ними к волонтерскому движению присоединились конвертерный цех, коксохимическое производство, цех прокатки широкополочных балок, колесобандажный цех и управление железнодорожного транспорта.
13 апреля на очном рапорте управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева станет известно, кому передадут эстафетную палочку энергетики.
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