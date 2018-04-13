В Краснодаре затеяли ямочный ремонт дорог из-за работ на ул. Тургенева

Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. В связи с проведением затянувшегося капитального ремонта ул. Тургенева возникла необходимость «подлатать дыры» в окрестностях. Из-за того, что одна из магистральных улиц уже долгое время закрыта для движения, транспортный поток был перераспределен, на ряд улиц увеличилась нагрузка.

* В Краснодаре на улице Тургенева обещают приступить к укладке основания дорожного полотна

Прежде всего, ямочный ремонт предстоит провести на улицах, по которым осуществляется подвоз стройматериалов для работ по ул. им. Тургенева, а также тех, на которые были перенаправлены транспортные потоки после закрытия проезда по участку ул. им. Тургенева для проведения капитального ремонта, — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

В первую очередь отремонтируют ул. им. Воровского, ул. им. Котовского и ул. им. Гагарина.

Интересно отметить, что ремонт в очередной раз будет ямочным, хотя краевые власти ранее акцентировали внимание на том, что подобный способ лишь ухудшает состояние дорожного полотна. При этом в текущем году городу снова выделили деньги из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги». Как отразится проведение ремонта ремонта на близлежащих улицах на дорожной ситуации на фоне того, что ул. Тургенева так и не открыта для движения, — большая загадка.