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«Традиции чествования лучших сотрудников должны быть на каждом предприятии», — Евгений Люлин
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«Традиции чествования лучших сотрудников должны быть на каждом предприятии», — Евгений Люлин 

Нижегородская правда 40 минут назад
Фото: Нижегородская правда
«Традиции чествования лучших сотрудников должны быть на каждом предприятии», — Евгений Люлин«Традиции чествования лучших сотрудников должны быть на каждом предприятии», — заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на церемонии вручения наград и премий Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых, которая прошла в Выксе.
Награды получили 9 лучших сотрудников Выксунского металлургического завода и 5 работников других предприятий ОМК.
«За годы своего существования вручение премий и наград Фонда имени Баташевых стало доброй традицией, — отметил Евгений Люлин. — Значение этой премии выходит далеко за рамки узкого корпоративного мероприятия. Традиция чествования лучших производственников — это хороший пример для всех предприятий региона».
«Практика показывает, что на всех наиболее успешных предприятиях есть свои традиции материального и, что не менее важно, морального поощрения лучших сотрудников, есть элемент соревновательности между работниками», — заявил он.
«Именно от рядовых работников на производстве во многом зависит благополучие нашей Нижегородской области, — подчеркнул и.о. вице-губернатора. — Промышленные предприятия обеспечивают треть платежей в бюджетную систему региона, а без хорошей работы рядовых сотрудников на производстве не будет и успехов промышленности в целом».
По словам одного из номинантов премии Баташевых, разработчика нового, не имеющего аналогов в России, подхода к освоению технологии производства горячекатаного проката Дмитрия Рингинена, «очень приятно было получить награду». «Замечательно, что есть такая церемония, люди чувствуют, что их труд ценят, — сказал Дмитрий Рингинен. — Теперь появилось желание работать еще лучше и больше».
Евгений Люлин отметил, что в январе — феврале 2018 года промышленность региона показала хорошие результаты. «Наш регион занял 1 место в ПФО по объему производства готовых металлических изделий, — подчеркнул и.о. вице-губернатора. — Мы также в тройке лидеров в ПФО по производству пищевых продуктов, автотранспортных средств, электронных и оптических изделий, строительных материалов и нескольким другим отраслям».
Напомним, что глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промпроизводства в Нижегородской области примерно на 20% в 2020 годупо сравнению с 2017 годом.
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