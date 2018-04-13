Ещё
В Воткинске нашли родственников пропавших без вести солдат
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воткинске нашли родственников пропавших без вести солдат 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске нашли родственников пропавших без вести солдат. Запрос на поиски пришел от смоленского отряда «Рейд», который вел работу по сбору информации о последнем бое лыжного батальона 29-й Гвардейской стрелковой дивизии, среди которых были и воткинцы, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В письме рассказывалось о том, что в феврале 1943 года, близ города Гжатск (ныне Гагарин) Смоленской области, лыжный батальон по распоряжению командования перешел линию фронта, занял населенный пункт Лескино и стал дожидаться подкрепления. Подкрепление не успело подойти и батальон был окружен.
В окружении оказалось более 220 солдат и офицеров, они сражались несколько суток, и не дождавшись помощи, вызвали огонь артиллерии на себя. До настоящего времени все участники того боя числились пропавшими без вести.
Поисковики сообщили администрации, что среди участников того боя были воткинцы Казанцев Николай Андреевич и Павлов Константин Михайлович.
Как рассказала начальник отдела туризма администрации Воткинска Татьяна Кривилева, первой откликнулась Татьяна Гусаковская — племянница Анисьи Ушаковой, жены Константина Павлова. По ее воспоминаниям, в семье Павловых был маленький ребенок, который рано умер. Анисьи Ушаковой тоже давно нет в живых, но все эти годы семья знала, что Константин Павлов пропал без вести.
Также несколько дней назад нашелся праправнук Николая Казанцева. Он живет в Ижевске, сам является участником республиканского поискового отряда. Валерий Казанцев сообщил, что его дед остался жив в том бою. Есть документальные подтверждения, что тогда, в феврале 1943 года, под Гжатском выжили около двух десятков бойцов. Раненых и контуженых фашисты захватили в плен, в том числе рядового Николая Казанцева. Далее — концентрационный лагерь, побег, и снова участие в боях в составе регулярных частей Красной Армии. Николай Казанцев прошел всю войну и умер в 1993 году.
Сегодня его близкие родственники проживают в деревне Соломенники Воткинского района. У них сохранились его фотографии, красноармейская книжка.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Новосибирске следователи проверят информацию о жестоком обращении медсестры с малышами-«отказниками» Первую домашнюю игру «Торпедо» из Ижевска проведет 9 мая Первые случаи присасывания клещей зарегистрировали в Ижевске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля40
Липницкая опубликовала откровенное фото100
Знарка «слили», и за него обидно6
Игрок ЦСКА попал в команду недели в ЛЕ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение