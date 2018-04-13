В Воткинске нашли родственников пропавших без вести солдат

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске нашли родственников пропавших без вести солдат. Запрос на поиски пришел от смоленского отряда «Рейд», который вел работу по сбору информации о последнем бое лыжного батальона 29-й Гвардейской стрелковой дивизии, среди которых были и воткинцы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В письме рассказывалось о том, что в феврале 1943 года, близ города Гжатск (ныне Гагарин) Смоленской области, лыжный батальон по распоряжению командования перешел линию фронта, занял населенный пункт Лескино и стал дожидаться подкрепления. Подкрепление не успело подойти и батальон был окружен.

В окружении оказалось более 220 солдат и офицеров, они сражались несколько суток, и не дождавшись помощи, вызвали огонь артиллерии на себя. До настоящего времени все участники того боя числились пропавшими без вести.

Как рассказала начальник отдела туризма администрации Воткинска Татьяна Кривилева, первой откликнулась Татьяна Гусаковская — племянница Анисьи Ушаковой, жены Константина Павлова. По ее воспоминаниям, в семье Павловых был маленький ребенок, который рано умер. Анисьи Ушаковой тоже давно нет в живых, но все эти годы семья знала, что Константин Павлов пропал без вести.

Также несколько дней назад нашелся праправнук Николая Казанцева. Он живет в Ижевске, сам является участником республиканского поискового отряда. Валерий Казанцев сообщил, что его дед остался жив в том бою. Есть документальные подтверждения, что тогда, в феврале 1943 года, под Гжатском выжили около двух десятков бойцов. Раненых и контуженых фашисты захватили в плен, в том числе рядового Николая Казанцева. Далее — концентрационный лагерь, побег, и снова участие в боях в составе регулярных частей Красной Армии. Николай Казанцев прошел всю войну и умер в 1993 году.

Сегодня его близкие родственники проживают в деревне Соломенники Воткинского района. У них сохранились его фотографии, красноармейская книжка.