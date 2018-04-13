Петросян в обтягивающей кожаной косухе потребовал уступить дорогу весне

Российский актер-юморист Евгений Петросян опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию в черной кожаной куртке.

«Весна пришла! Весне дорогу!» — написал артист под снимком в обтягивающей куртке-косухе.

Пользователи соцсети с восторгом отреагировали на пост Петросяна.

«Евгений Ваганович, да вы крутой перец! Какую курточку приодели! Классно, вам очень к лицу, вы реально помолодели и расцвели! Так держать, мы вас обожаем и любим, бесценная наша смешинка!» — писали одни в комментариях.

«Байк оставив во дворе, гермошлем, перчатки, Петросяна не узнать, рокера в банданке», — шутили другие.

«Вы лучший, Евгений Ваганович! Храни Вас Господь!» —желали третьи.

В феврале Евгений Петросян разместил в Instagram свое фото с концерта в Долгопрудном. Для выступления он выбрал клетчатый жилет, темные брюки и красный галстук-бабочку с цветным принтом. Снимок Петросяна вызвало одобрение пользователей, которые назвали его экстравагантный наряд «лепотой».