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Петросян в обтягивающей кожаной косухе потребовал уступить дорогу весне
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Петросян в обтягивающей кожаной косухе потребовал уступить дорогу весне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский актер-юморист Евгений Петросян опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию в черной кожаной куртке.
«Весна пришла! Весне дорогу!» — написал артист под снимком в обтягивающей куртке-косухе.
Пользователи соцсети с восторгом отреагировали на пост Петросяна.
«Евгений Ваганович, да вы крутой перец! Какую курточку приодели! Классно, вам очень к лицу, вы реально помолодели и расцвели! Так держать, мы вас обожаем и любим, бесценная наша смешинка!» — писали одни в комментариях.
«Байк оставив во дворе, гермошлем, перчатки, Петросяна не узнать, рокера в банданке», — шутили другие.
«Вы лучший, Евгений Ваганович! Храни Вас Господь!» —желали третьи.
В феврале Евгений Петросян разместил в Instagram свое фото с концерта в Долгопрудном. Для выступления он выбрал клетчатый жилет, темные брюки и красный галстук-бабочку с цветным принтом. Снимок Петросяна вызвало одобрение пользователей, которые назвали его экстравагантный наряд «лепотой».
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