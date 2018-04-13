Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы

Отметим, что в состав вошел защитник Кирилл Набабкин , который забил гол в ворота лондонского «Арсенала» (2:2). Этот мяч стал первым для российского футболиста в рамках еврокубковых соревнований.

Добавим, что сегодня, 13 апреля, состоится жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы, которая стартует в в 13:00 мск.