«»Уматурман“ выступит перед первым тестовым матчем на стадионе «Нижний Новгород»», — заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин

15 апреля перед первым тестовым матчем на стадионе «Нижний Новгород» выступит группа «Уматурман». Кроме того, в день открытия арены зрителей ждут номера танцевальных коллективов и зона аквагрима. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщил заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин

Напомним, что на первом тестовым матче в воскресенье, 15 апреля, на стадионе «Нижний Новгород» сыграют нижегородский «Олимпиец» и санкт-петербургский «Зенит-2».

Сама игра начнется в 15.00. За час до начала матча, в 14:00, предусмотрен старт развлекательной программы, основной частью которой станет обращение к болельщикам братьев Сергея и Владимира Кристовских и выступление музыкальной группы «Уматурман». Помимо концерта, перед началом матча для зрителей будет организована развлекательная программа на территории перед стадионом — выступление танцевальных коллективов, зона нанесения аквагрима и другие активности.

Алексей Москвин

заместитель министра спорта Нижегородской области

Ранее сообщалось, что аукцион на право провести церемонию открытия стадиона выиграла компания «Ледаро-Арт». За эти услуги компания получит почти пять миллионов рублей. Как анонсировалось ранее, для болельщиков планировалось организовать футбольный фанпарк, фотобудки и выставки, а на протяжении всего матча для гостей должны были работать аниматоры. Однако, как выяснилось позже, развлекательная программа окажется намного скромнее.

Ранее сообщалось, что «Стрелка» готовится принять пассажиров.