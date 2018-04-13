Мессенджер Telegram

Мессенджер Telegram — это приложение для обмена сообщениями для смартфонов, планшетов и компьютеров. С помощью Telegram можно отправлять сообщения, фотографии, видео и файлы любого типа (doc, zip, mp3 и т.д.), объемом до 1,5 гигабайт. Кроме того, в нем можно создавать группы до 5000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию. Приложение Telegram позволяет отправлять сообщения на свои телефонные контакты и находить людей по именам пользователей. Этим Telegram похож на SMS и электронную почту вместе взятые.

Мессенджер имеет анимированный поиск gif, современный редактор фотографий и открытую платформу для наклеек.

Мессенджер позволяет создавать секретные чаты, где весь трафик шифруется от устройства до устройства. Сообщения из секретного чата нельзя переслать, еще можно задать сообщениям время, через которое они самоудаляется после прочтения собеседником. Также в секретных чатах доступен таймер самоуничтожения.

Мессенджер Telegram был разработан под руководством братьев Павла и Николая Дуровых из России. Павел Дуров , который является основателем российской социальной сети «ВКонтакте», поддерживает Telegram финансово и идеологически, а Николай Дуров создал протокол пользовательских данных, который является открытым, безопасным и оптимизированным для работы с несколькими дата-центрами. Разработчики заявляют, что сообщения, передаваемые в Telegram, не могут быть прослушаны третьими лицами. Версия Telegram для операционной системы Apple iOS стала доступной для загрузки в AppStore в августе 2013 года, а версия для Android выложена в Google Play в сентябре 2014 года.

В настоящее время мессенджер Telegram может использоваться на мобильных платформах iOS (6 и выше), Android (4.0 и выше) и Windows Phone, а также есть веб-версия приложения и настольные приложения для Windows, OSX и Linux.

Приложение является бесплатным. В нем отсутствует реклама. Голосовые звонки через Telegram доступны пользователям по всему миру. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке.

Аудитория Telegram насчитывает 100 миллионов человек.

Хотя братья Дуровы родились в России, как и некоторые из ключевых разработчиков, мессенджер Telegram не связан с Россией ни юридически, ни физически. Штаб-квартира Telegram находится в Берлине (ФРГ).

В связи с тем, что в России с 1 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», который обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеров) предоставлять по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр, в начале мая 2017 года ведомство направило в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Роскомнадзор предупредил компанию, что иначе ресурс может быть заблокирован.

Во второй половине июня 2017 года на сайте Роскомнадзора было опубликовано заявление его главы Александра Жарова , в котором говорится, что сотрудники ведомства практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация мессенджера на эти обращения не отвечает.

6 апреля 2018 года Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. При этом ведомство попросило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

По словам защиты компании, требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера. Сам Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на это, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

13 апреля было проведено судебное заседание. Представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества. Представление доказательств заняло меньше получаса. Юристы Telegram на него не явились из-за запрета Дурова участвовать в рассмотрении иска до устранения «процессуальных нарушений» со стороны судьи.

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.