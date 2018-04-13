Адвокаты Telegram обжалуют решение суда о блокировке мессенджера

Адвокаты «Агоры», представляющие интересы Telegram, планируют обжаловать решение суда о блокировке мессенджера, сообщили RNS в «Агоре».

«Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать», — сообщили в организации.

«Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены. Требование блокировки необоснованно и незаконно», — добавили в «Агоре».

В организации отметили, что адвокаты просили суд отложить рассмотрение иска по существу, поскольку Telegram и «Агора» не получили иск Роскомнадзора , а также определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию.

«У нас не было реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, ведь этот самый иск Роскомнадзора мы не видели до сих пор», — сообщили в «Агоре».

«Мы не понимаем, какие были объективные причины у суда для такой спешки. Эта экстренная ускоренная процедура не предусмотрена процессуальным законодательством. Такое в практике наших адвокатов впервые», — заключили в «Агоре».