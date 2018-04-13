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Адвокаты Telegram обжалуют решение суда о блокировке мессенджера
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Адвокаты Telegram обжалуют решение суда о блокировке мессенджера 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Адвокаты «Агоры», представляющие интересы Telegram, планируют обжаловать решение суда о блокировке мессенджера, сообщили RNS в «Агоре».
«Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать», — сообщили в организации.
«Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены. Требование блокировки необоснованно и незаконно», — добавили в «Агоре».
В организации отметили, что адвокаты просили суд отложить рассмотрение иска по существу, поскольку Telegram и «Агора» не получили иск Роскомнадзора, а также определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию.
«У нас не было реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, ведь этот самый иск Роскомнадзора мы не видели до сих пор», — сообщили в «Агоре».
«Мы не понимаем, какие были объективные причины у суда для такой спешки. Эта экстренная ускоренная процедура не предусмотрена процессуальным законодательством. Такое в практике наших адвокатов впервые», — заключили в «Агоре».
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