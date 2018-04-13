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Апрельская «Вело-Революция» стартует от памятника Татищеву и де Генину
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Апрельская «Вело-Революция» стартует от памятника Татищеву и де Генину 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
В субботу, 21 апреля, в Екатеринбурге состоится апрельская «Вело-Революция». Старт велосипедистов намечен на 12:00 от памятника Татищеву и де-Генину.
Организаторы составили маршрут. Прогулка пройдет по проспекту Ленина — ул. Восточной — ул. Куйбышева — ул. Куйбышева 175 (Магазин «СпортЭк») — ул. Куйбышева — ул. Куйбышева 67 («Сбербанк») — ул. Куйбышева — ул. Хохрякова — ул. Малышева — ул. Репина — ул. Репина 5 (Центральный стадион) — ул. Репина — ул. Крауля — ул. Токарей — ул. Бебеля — ул. Донбасская — ул. Донбасская 20 (Магазин «Динамо») — ул. 22 Партсъезда — Медицинский пер. — Черниговский пер. — ул. Машиностроителей — Проспект Космонавтов — Космонавтов проспект (гипермаркет «Лента») — ул. Завокзальная — Проспект Космонавтов — ул. Мамина Сибиряка — Проспект Ленина. Заезд завершится на улице Толмачева возле ТЦ «Sila Voli».
Помимо массового катания и выявления лучших и худших мест для велосипедистов, для участников предусмотрены розыгрыши призов от партнеров мероприятия — магазина спортивных товаров «СпортЭк», интернет-провайдера «Convex» и кинотеатра «Кинодом», а также подарки от «Вело-Города».
Напомним, что основная цель мероприятия — привлечение внимания властей и руководителей объектов обслуживания и торговли к проблемам велоинфраструктуры города и отсутствию безопасных велопарковок.
Регистрация на сайте в разделе «Календарь мероприятий», либо при помощи мобильного приложения «Вело-Город».
Помимо массового катания, велосипедисту определят лучшие и худшие места
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