Кристиан Хорнер — об аварии Ферстаппена в Бахрейне: «Макс непроизвольно опустил ногу на газ»

Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер отметил, что в команде разобрались в причинах аварии Макса Ферстаппена в квалификации «Гран-при Бахрейна». Сразу после нее голландец заявил, что у него откуда-то неожиданно появились лишние 150 лошадиных сил, из-за чего он не смог удержать машину.

— Дело было не в застрявшем дросселе, — цитирует F1i Хорнера. — Когда машина зацепила поребрик и началась вибрация, Макс непроизвольно опустил ногу на педаль газа. В этом месте контроль машины непростой, а в такой ситуации все наложилось. Поэтому так и получилось.