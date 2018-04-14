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Кристиан Хорнер — об аварии Ферстаппена в Бахрейне: «Макс непроизвольно опустил ногу на газ»
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Кристиан Хорнер — об аварии Ферстаппена в Бахрейне: «Макс непроизвольно опустил ногу на газ» 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер отметил, что в команде разобрались в причинах аварии Макса Ферстаппена в квалификации «Гран-при Бахрейна». Сразу после нее голландец заявил, что у него откуда-то неожиданно появились лишние 150 лошадиных сил, из-за чего он не смог удержать машину.
— Дело было не в застрявшем дросселе, — цитирует F1i Хорнера. — Когда машина зацепила поребрик и началась вибрация, Макс непроизвольно опустил ногу на педаль газа. В этом месте контроль машины непростой, а в такой ситуации все наложилось. Поэтому так и получилось.
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