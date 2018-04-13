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В Нижегородской области больше года разыскивали пропавшую девушку
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В Нижегородской области больше года разыскивали пропавшую девушку 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Пропавшая больше года назад в Дзержинске 19-летняя Вера Пименова найдена живой. Об этом сообщается на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Напомним, девушка ушла из дома 13 марта прошлого года и не вернулась. Волонтеры объявили поиски. Вера Пименова отсутствовала дома до вчерашнего дня, 12 апреля, когда появилась информация о том, что пропавшая найдена. Где все это время была девушка, пока не сообщается.
Напомним, пропавший в феврале по дороге из Лыскова в Нижний Новгороде Алексей Комиссаров также найден живым.
Фото: ПСО «Волонтер»
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