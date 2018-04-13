В Нижегородской области больше года разыскивали пропавшую девушку

Пропавшая больше года назад в Дзержинске 19-летняя Вера Пименова найдена живой. Об этом сообщается на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, девушка ушла из дома 13 марта прошлого года и не вернулась. Волонтеры объявили поиски. Вера Пименова отсутствовала дома до вчерашнего дня, 12 апреля, когда появилась информация о том, что пропавшая найдена. Где все это время была девушка, пока не сообщается.

Напомним, пропавший в феврале по дороге из Лыскова в Нижний Новгороде Алексей Комиссаров также найден живым.

Фото: ПСО «Волонтер»