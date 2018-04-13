В России появится Хартия информационной безопасности

При МГУ создана Нацио­нальная ассоциация международной информационной безопасности (НАМИБ).

БРИКС, ОБСЕ, ШОС. В новую структуру вошли представители государства, науки и бизнеса. Задача новой организации — содействовать в реализации политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности (МИБ), а также обеспечить базу для переговорных позиций страны в рамках площадок ООН

Идея создать ассоциацию обсуждалась не первый год: во многих странах, с которыми Россия взаимодействует в информационном пространстве, уже существуют подобные объединения. Оно и понятно: угрозы киберпреступности нарастают повсеместно. И всё большее количество стран приходит к выводу, что работать в этом направлении необходимо сообща. НАМИБ как раз и призвана стать главной площадкой для диалога на эту тему.

Президентом ассоциации избран директор Института проблем информационной безопасности МГУ Владислав Шерстюк, генеральным директором — президент Национального исследовательского института глобальной безопасности Анатолий Смирнов . Пионером от бизнеса в ассоциации стала горно­металлургическая компания «Норникель»

Как заявил « Парламентской газете » вице­президент «Норникеля» Владислав Гасумянов , атаки на экономические и социальные инфраструктуры совершаются с угрожающей регулярностью и требуют адекватных методов и скорости реагирования. «Мы должны сформулировать такую позицию, чтобы на международном уровне договориться о кодексе поведения, „правилах игры“ в цифровой сфере», — пояснил он.

В основу этих «правил игры» может лечь Хартия информационной безопасности критических объектов промышленности, разработанная неформальным клубом «Безопасность информации в промышленности» (БИП­Клуба) с участием руководителей профильных подразделений российских предприятий индустриального сектора экономики. Проект этого этического кодекса, определяющего принципы и нормы корпоративного поведения в киберсреде, будет представлен международной общественности в ходе очередного форума международной информационной безопасности в Германии 16 апреля.