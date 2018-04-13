Овечкин Александр Михайлович

Дата рождения: 17 сентября 1985 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Дева

Александр был третьим ребенком в семье спортсменов. Его мама Татьяна Николаевна Овечкина (Кабаева), советская баскетболистка, игравшая в составе ЖБК «Динамо» , дважды становилась олимпийской чемпионкой, шесть раз выигрывала чемпионат Европы и единожды чемпионат мира. Впоследствии она тренировала молодых спортсменов вплоть до 2003 года. Михаил Овечкин, отец будущего хоккеиста, тоже был профессиональным спортсменом, выступал за московский футбольный клуб «Динамо». В своих интервью Овечкин неоднократно утверждал, что именно родительский пример в итоге привел его в профессиональный спорт. Любовь к спорту проявилась в возрасте восьми лет. Как вспоминал отец мальчика, он смотрел не слишком интересный хоккейный матч и, разочаровавшись, переключил было канал, но Александр так расстроился, что пришлось вернуться к просмотру игры. Юноша, не знавший о хоккее ровным счетом ничего, даже правил, был совершенно заворожен зрелищем. Михаил привел сына к знакомому тренеру Александру Филиппову , но тот заявил, что не возьмется тренировать мальчика, ведь тот даже на коньках стоять не умел, а его сверстники уже год как занимались. За обучение будущей звезды мирового спорта принялся Вячеслав Кириллов , и всего за год Александр стал лидером молодежной команды. В 10-летнем возрасте Саша пережил большую трагедию: его 25-летний брат Сергей разбился в аварии. Он всегда поддерживал младшего брата в увлечении хоккеем и после его смерти Александр дал себе зарок играть как за двоих.

Звездным часом юного Овечкина стал матч с командой «Вымпел». Кто-то из тренеров намекнул 12-летнему мальчику, что Павел Буре в его возрасте уже забил 56 шайб, а у Александра было всего 53. Во время игры Овечкин, войдя в раж, забил шесть шайб, побив тем самым детский рекорд легендарного коллеги.

В свои 16 Овечкин стал самым молодым участником Суперлиги России, в 2003-ем стал победителем молодежного первенства планеты, после чего его пригласили в сборную, кроме того он получил звание лучшего снайпера клуба за всю его историю в 2003-2004 годах за 13 забитых шайб. Главной силой спортсмена всегда была его непревзойденная техника. В возрасте 20 лет он уже стал золотым медалистом, благодаря 23 очкам, которые набрал в течение одного сезона. В тот же период он был признан лучшим левым нападающим.

В 2004 году он был приглашен в клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» правым крайним нападающим. Овечкин играет за эту команду по сей день. Происходили и не совсем красивые ситуации. Например, Александр покинул родное «Динамо», когда омский «Авангард» предложил ему большую сумму за работу. Дело дошло до суда, но в итоге все было решено полюбовно.

Свое прозвище «Александр Великий» Овечкин заслужил в 2006 году, когда в своем дебютном сезоне сделал 44 голевые передачи и успешно забил 48 шайб. Кличка выбиралась из списка, предложенного фанатами. Некий Дилан предложил записывать ее как «AlexanderTheGR8», за что Овечкин лично его отблагодарил и подарил комплект хоккейного снаряжения.

За свою карьеру Александр Овечкин достиг многого. На его счету более 50 забитых голов в семи сезонах, что удавалось всего троим. Он является первым российским хоккеистом, забившим 500 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и первым, кто забил 600 шайб на протяжении карьеры. По очкам он уступает лишь Сергею Федорову

В январе 2017 года Овечкина включили в список 100 величайших игроков в истории НХЛ, а в декабре того же года в топ-25 игроков лиги по версии TSN.

Личная жизнь Александра Овечкина

Плотный график тренировок и матчей долгое время не позволял Александру Овечкину отвлечься на то, чтобы устроить свою личную жизнь. Ему приписывали множество романов с самыми разными девушками, от Жанны Фриске Виктории Лопыревой до солистки американской группы BlackEyedPeasФерджи. 31 декабря 2012 года Александр и теннисистка Мария Кириленко , с которой он долгое время встречался, объявили о помолвке. Через два года пара рассталась, по некоторым слухам, из-за неверности Овечкина. Мария в одном из интервью сказала лишь, что не смогла больше мириться с «определенными привычками Александра».

Интересные факты

В 2008 году Александр пришел на аудиенцию к президенту Дмитрию Медведеву в сланцах. Он сам объяснил свое поведение нехваткой времени на переодевание перед встречей

В 2008 году Овечкин подписал с руководством клуба «Вашингтон Кэпиталз» 13-сезонный контракт на рекордную сумму в 124 миллиона долларов

Морис Ришар Трофи, почетный кубок НХЛ, вручаемый самому результативному игроку лиги, Александр получил четырежды, в 2008, 2009, 2013 и 2014 годах, что также является рекордом