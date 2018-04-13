«Лужники» подали иск на 937 млн рублей к IT-компании «Астерос»

АО «Лужники» подало иск к IT-компании «Астерос» , следует из картотеки арбитражного суда Москвы.

Из контрактов между организациями следует, что «Астерос» являлся поставщиком «Лужников» по контрактам, связанными с объектами инфраструктуры к ЧМ-2018.

Из документов суда следует, что претензии «Лужников» касаются трех договоров.

В частности, «Астерос» организовывала пункт удаленного доступа досмотра и регистрации транспорта, а также иную временную инфраструктуру к ЧМ-2018.

В данный момент Арбитражный суд Москвы вернул иск истцу, допустив его повторную подачу после «устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения».

На стадионе «Лужники» после реконструкции уже состоялось 2 тестовых матча: сборная Россия играла с Аргентиной 11 ноября и Бразилией 23 ноября.

В рамках ЧМ-2018 стадион примет семь игр, включая матч открытия между Россией и Саудовской Аравией, полуфинал и финал Чемпионата мира.