Курские «Русичи» напоследок дважды уступили дома московскому «Руна-Баскету»

Завершился турнир за 9-14-е места чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги 2, и в заключительных матчах курские «Русичи» в среду и четверг в своем клубном спорткомплексе в поселке Акумулятор дважды уступили лидеру — московскому клубу «Руна-Баскет» — 83:86, 75:89 Столичная команда приехала в Курск в ранге досрочного победителя этого турнира, а шедшие следом куряне ещё не обеспечили себе итоговое второе место в турнире и общее десятое в Суперлиге 2. И в обоих этих поединках команды выдали по-настоящему драматический сюжет.

В первой игре «Русичи» проигрывали на второй минуте — 0:5, а на 4-й — 6:10, но затем выдали блестящую серию — 17:0, и на 9-й минуте вели — 23:10. Гости ответили на 10-й минуте двумя точными бросками, и первая четверть завершилась со счётом 23:15, а на 12-й минуте счёт стал 23:17. В середине второго периода куряне дважды увеличивали перевес до 10 очков, но затем разрыв стал резко сокращаться, и к большому перерыву растаял до двух очков — 40:38. На 21-й минуте гости сравняли счёт — 40:40, а на 25-й были впереди на пять очков — 44:49. Но в конце третьей четверти подопечные Сергея Ярошенко предприняли ещё один рывок, превратив на 29-й минуте 51:56 в 60:56, но москвичи к концу периода счёт сравняли — 60:60, а на 33-й минуте уже они вели — 60:68. Это и был, как оказалось, решающий отрезок игры. На 37-й минуте счёт стал 69:80, но куряне сумели вернуть в игру интриг, сократив на последней минуте отставание всего до двух очков — 82:84. Но в концовке столичная команда выстояла и вырвала победу — 83:86.

На следующий день первый период протекал в равной борьбе и завершился с небольшим преимуществом гостей — 24:26. На 12-й минуте Алексей Ершов сравнял счёт — 26:26, но уже на 14-й куряне проигрывали — 26:37, а к большому перерыву — 35:48. Но за 28 секунд до конца третьего периода Роман Казюлин, забив с игры и реализовав заработанный при этом штрафной, снова восстановил равновесие — 63:63. Могли хозяева площадки и выйти вперёд, но сначала наш капитан Антон Белов не забил два штрафных, а на последней секунде бросавший безо всяких помех по кольцу Алексей Косарьков в него не попал. Не вышли «Русичи» вперёд и в заключительной четверти, а столичные баскетболисты, поведя на 32-й минуте — 63:69, а на 37-й — 69:85, спокойно довели матч до победы — 75:89.

На этот раз самыми полезными игроками стали: у курян — Роман Казюлин (26+6+1), Алексей Косарьков (15+6+6) и Артём Попов (13+6+2), у москвичей — Никита Гресев (18+11+3), Владислав Соловьёв (13+5+0), Егор Тиканов (13+2+3), Артём Писарчук (12+7+4) и Арсений Метревели (11+3+4).

В итоге «Русичей» в турнирной таблице обошло ставропольское «Динамо», которое, к слову, опережали наших земляков и после группового турнира на первом этапе. Подопечные Сергея Ярошенко завершили второй этап на третьем месте, а весь чемпионат — на общем 11-м. Итоговое турнирное положение в нижней части Суперлиги 2 таково: 1. (9). " Руна-Баскет " (Москва) — 20 игр, 38 очков. 2. (10). «Динамо» (Ставрополь) — 20, 34. 3. (11). «Русичи» (Курск) — 20, 33. 4. (12). «Алтай-Баскет» (Алтайский край) — 20, 27. 5. (13). «Эльбрус» (Черкесск) — 20, 25. 6. (14). «Нефтехимик» (Тобольск) — 20, 23.

Олег Столбецов