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Команда ЧТПЗ стала победителем IX фестиваля КВН
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Команда ЧТПЗ стала победителем IX фестиваля КВН 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Четыре команды выступили на финале фестиваля КВН «Я б в наставники пошел. Пусть меня научат!, чтобы получить главный приз — Хрустальную каску. Сборная ПНТЗ „Территория цеха“ и команда образовательной программы „Будущее Белой металлургии“ — „Взбитые в сливки“ защищала честь Первоуральска. Совет молодежи ЧТПЗ представила команда „Молодежка“, южно-уральских будущих белых металлургов — сборная „Опять 25“. Изюминкой фестиваля стало выступление белгородской команды Высшей лиги КВН „ДАЛС“.
Команды оценивали члены жюри: управляющие директора ПНТЗ и ЧТПЗ Алексей Дронов и Евгений Губанов, директор по управлению цепью поставок Группы ЧТПЗ Александра Фастовец, директор по персоналу ПНТЗ Александр Лужбин и председатель профкома ЧТПЗ Виктор Скрябин.
»Группа ЧТПЗ — социально-ответственная компания. Мы заботимся о всестороннем развитии сотрудников. Белые металлурги умеют не только слаженно работать, но и дружно и весело отдыхать. Отсюда и высокая вовлеченность: ведь если человеку дают возможность для самореализации, он будет работать с большей самоотдачей» — отмечает председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.
Хрустальную каску финальной лиги IX фестиваля КВН получила команда «Опять 25». Ребята будут представлять компанию на международнодном фестивале в Сочи. Остальные сборные получили грамоты в трех юмористических номинациях. Группа ЧТПЗ проводит корпоративный фестиваль КВН с 2009 года.
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