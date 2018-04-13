Команда ЧТПЗ стала победителем IX фестиваля КВН

Четыре команды выступили на финале фестиваля КВН «Я б в наставники пошел. Пусть меня научат!, чтобы получить главный приз — Хрустальную каску. Сборная ПНТЗ „Территория цеха“ и команда образовательной программы „Будущее Белой металлургии“ — „Взбитые в сливки“ защищала честь Первоуральска. Совет молодежи ЧТПЗ представила команда „Молодежка“, южно-уральских будущих белых металлургов — сборная „Опять 25“. Изюминкой фестиваля стало выступление белгородской команды Высшей лиги КВН „ДАЛС“.

»Группа ЧТПЗ — социально-ответственная компания. Мы заботимся о всестороннем развитии сотрудников. Белые металлурги умеют не только слаженно работать, но и дружно и весело отдыхать. Отсюда и высокая вовлеченность: ведь если человеку дают возможность для самореализации, он будет работать с большей самоотдачей» — отмечает председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров

Хрустальную каску финальной лиги IX фестиваля КВН получила команда «Опять 25». Ребята будут представлять компанию на международнодном фестивале в Сочи. Остальные сборные получили грамоты в трех юмористических номинациях. Группа ЧТПЗ проводит корпоративный фестиваль КВН с 2009 года.