Российский фонд мира вручит высшую награду организации 17 апреля 

Российский фонд мира 17 апреля вручит высшую награду организации — «Символ мира» членам правления Фонда Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, главе Совета муфтиев России Муфтию Шейху Равилю Гайнутдину и Главному раввину России Адольфу Шаевичу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Награды вручаются за активную деятельность по духовному возрождению России, большой вклад в развитие межконфессионального диалога и многолетнюю миротворческую миссию», — говорится в сообщении.
Награждение пройдёт в Круглом зале Дома союзов 17 апреля 2018 года в 15 часов. Российский фонд мира оказывает помощь ветеранам и детям-сиротам, уделяет внимание развитию межнациональных отношений, духовному и нравственному воспитанию молодёжи.