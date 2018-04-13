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Российский фонд мира вручит высшую награду организации 17 апреля
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Российский фонд мира вручит высшую награду организации 17 апреля 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российский фонд мира 17 апреля вручит высшую награду организации — «Символ мира» членам правления Фонда Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, главе Совета муфтиев России Муфтию Шейху Равилю Гайнутдину и Главному раввину России Адольфу Шаевичу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Награды вручаются за активную деятельность по духовному возрождению России, большой вклад в развитие межконфессионального диалога и многолетнюю миротворческую миссию», — говорится в сообщении.
Награждение пройдёт в Круглом зале Дома союзов 17 апреля 2018 года в 15 часов. Российский фонд мира оказывает помощь ветеранам и детям-сиротам, уделяет внимание развитию межнациональных отношений, духовному и нравственному воспитанию молодёжи.
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