Российский фонд мира вручит высшую награду организации 17 апреля

«Награды вручаются за активную деятельность по духовному возрождению России, большой вклад в развитие межконфессионального диалога и многолетнюю миротворческую миссию», — говорится в сообщении.

Награждение пройдёт в Круглом зале Дома союзов 17 апреля 2018 года в 15 часов. Российский фонд мира оказывает помощь ветеранам и детям-сиротам, уделяет внимание развитию межнациональных отношений, духовному и нравственному воспитанию молодёжи.