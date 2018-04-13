Бывший игрок ФК «Рязань» вернулся команду на должность администратора

29-летний Алексей Гаврилов , выступавший за футбольный клуб «Рязань» («Звезда») на протяжении шести сезонов, вновь вернулся в команду, но уже не в качестве игрока, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник рязанского футбола, нападающий по амплуа, вошел в административный штаб ФК «Рязань». Гаврилов назначен на должность администратора, видеооператора. Занимавший ранее эту должность Александр Сауткин утвержден в должности начальника команды.

«С Алексеем мы знакомы много лет, он прекрасно разбирается в футболе, его административных тонкостях. Уверен, он поможет клубу. Мы рады, что Алексей вернулся в нашу футбольную семью» — прокомментировал директор ФК «Рязань» Вадим Бращин.

Напомним, за несколько сезонов в рязанском клубе Алексей Гаврилов забил 24 мяса и за дубль «Агрокомплекта» — 19 голов в 19 матчах.