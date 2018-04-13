На «СпортExpoШоу» в Белгороде пройдут «Богатырские игры»

14-15 апреля в Белгороде пройдет спортивный праздник «СпортExpoШоу».

В 11.00 начнется автограф-фотосессия лучших спортсменов Белгородской области: Маргариты Нестеровой , Ангелины Копытовой, Ксении Кожедуб и других, — а затем состоится открытие праздника.

14 и 15 апреля можно будет посмотреть на «Богатырские игры» от белгородского клуба атлетического многоборья «Эра», а также поучаствовать в официальном тестировании норм ГТО.

В субботу будет проходить отборочный спортивного конкурса «Фейерверк талантов», а в воскресенье — финальный этап. 15 апреля также пройдут соревнования по спортивному туризму.