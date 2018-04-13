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На «СпортExpoШоу» в Белгороде пройдут «Богатырские игры»
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На «СпортExpoШоу» в Белгороде пройдут «Богатырские игры» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
14-15 апреля в Белгороде пройдет спортивный праздник «СпортExpoШоу».
В 11.00 начнется автограф-фотосессия лучших спортсменов Белгородской области: Маргариты Нестеровой, Ангелины Копытовой, Ксении Кожедуб и других, — а затем состоится открытие праздника.
14 и 15 апреля можно будет посмотреть на «Богатырские игры» от белгородского клуба атлетического многоборья «Эра», а также поучаствовать в официальном тестировании норм ГТО.
В субботу будет проходить отборочный спортивного конкурса «Фейерверк талантов», а в воскресенье — финальный этап. 15 апреля также пройдут соревнования по спортивному туризму.
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