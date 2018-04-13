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«Тимирязевские зубры» сразятся за чемпионский титул Московской студенческой хоккейной лиги
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«Тимирязевские зубры» сразятся за чемпионский титул Московской студенческой хоккейной лиги 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Хоккейная команда РГАУ-МСХА «Тимирязевские зубры» продолжает борьбу за звание лидера в дивизионе «Бакалавр» Московской студенческой хоккейной лиги. Спортсменам-любителям осталось провести всего одну игру. В ближайшее воскресенье, 15 апреля, ей предстоит встретиться с командой «Реактор» Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Об этом рассказала представитель Тимирязевской академии Ирина Батуева.
— Главный тренер нашей команды Дмитрий Колосов и игроки приглашают преподавателей, сотрудников и студентов академии поддержать их в главном матче сезона. Болельщиков ждет отличный хоккей, — поделилась Батуева.
Все желающие смогут поехать на игру на бесплатном автобусе, который отправится от СОК РГАУ-МСХА в 15.45. Игра начнется в 18.45. Место проведения: ЛК «Южный лед» по адресу ул. Маршала Савицкого, д. 7. (мю)
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