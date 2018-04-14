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Петер Шмейхель открыл Парк ЧМ-2018 в Саранске
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Петер Шмейхель открыл Парк ЧМ-2018 в Саранске 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Саранске открылся Парк чемпионата мира ФИФА 2018 года. На открытии парка выступали министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушин, тренер ФК «Мордовия» Марат Мустафин и прославленный датский вратарь Петер Шмейхель.
«Поздравляю всех с тем, что Саранск примет чемпионат мира. Встречи с Саранском я особенно ждал, потому что здесь один из матчей проведёт сборная Дании», — передаёт слова Шмейхеля корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
В завершении церемонии открытия Парка чемпионата мира по футболу легендарный датский голкипер забил мяч роботу вратарю.
Парк ЧМ-2018 будет работать с 14 по 15 апреля на Советской площади. Гостей парка ждёт розыгрыш призов с участием Петера Шмейхеля. Известный вратарь проведёт автограф— и фотосессию с болельщиками, а также устроит мастер-класс на футбольных симуляторах.
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