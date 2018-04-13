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Русфонд объявляет новый сезон проекта «Хоккей против рака»
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Русфонд объявляет новый сезон проекта «Хоккей против рака» 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Благотворительный онлайн-аукцион игровых свитеров хоккеистов сборной России стартует 13 апреля. Как сообщили в Русфонде, до 15 мая у любителей хоккея есть возможность получить игровой свитер своего кумира с автографом. Цель благотворительного аукциона — помочь созданию национального регистра доноров костного мозга.
В онлайн-аукционе будут разыграны 15 свитеров с автографами игроков сборной Российской Федерации по хоккею. Именно в этой форме лавандового цвета с эмблемой проекта «Хоккей против рака» хоккеисты вышли на раскатку перед игрой с канадцами на Кубке Первого канала 16 декабря 2017 года. После матча игроки расписались на своих свитерах и подарили их для проведения аукциона.
Свитера для аукциона отдали звезда мирового хоккея Илья Ковальчук, герои олимпийского финала в Пхенчхане Кирилл Капризов и Никита Гусев, а также вратари Илья Соколов, Игорь Шестеркин, Василий Кошечкин, нападающие Сергей Андронов, Сергей Калинин, Сергей Широков, Максим Шалунов, Вадим Шипачев, защитники Артем Зуб, Егор Яковлев, Илья Любушкин, Алексей Марченко.
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