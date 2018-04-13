Митрополит усадил духовенство Ростова за парты

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский сообщил, что поддержать Митрополита решили все благочинные Ростова. Напомним, не так давно митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий решил написать «Тотальный диктант». Предложение присоединится к акции он получил на ежегодной пасхальной встрече с журналистами.

«Я согласен поучаствовать, если вы потом результаты мои не опубликуете, — пошутил митрополит. — Интересно, что я напишу. Я уже не помню, когда последний раз писал диктант, в школе еще. Давайте попробуем».