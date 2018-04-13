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Митрополит усадил духовенство Ростова за парты
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Митрополит усадил духовенство Ростова за парты 

Деловое сообщество 2 часа назад
Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский сообщил, что поддержать Митрополита решили все благочинные Ростова. Напомним, не так давно митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий решил написать «Тотальный диктант». Предложение присоединится к акции он получил на ежегодной пасхальной встрече с журналистами.
«Я согласен поучаствовать, если вы потом результаты мои не опубликуете, — пошутил митрополит. — Интересно, что я напишу. Я уже не помню, когда последний раз писал диктант, в школе еще. Давайте попробуем».
Вместе с ним на базе Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ диктант напишут и все благочинные Ростова. Всего в городе семь благочиний, уточники в пресс-службе митрополии. 14 апреля писать «Тотальный диктант» будут в сотнях городов по всему миру. Автором текста «Тотального диктанта» стала писательница Гузель Яхина. Успех ей принес дебютный роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х, за который автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года». В разные годы тексты для «Тотального диктанта» писали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина.
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