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В Москве 15 апреля пройдет турнир по мини‑футболу среди команд комплекса ЖКХ
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В Москве 15 апреля пройдет турнир по мини‑футболу среди команд комплекса ЖКХ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В футбольном центре CityFootball 15 апреля пройдет VII турнир по мини-футболу «Весенний Кубок ЖКХ», турнир традиционно проводится департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы, говорится в сообщении столичного департамента.
«Основная цель турнира познакомить специалистов, которые до этого встречались друг с другом только по производственной деятельности. Спорт — объединяет. А сплоченные коллективы способны решать самые сложные задачи», — рассказал руководитель департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев.
Участниками состязания станут десять команд комплекса городского хозяйства Москвы. За звание лучшего мини-футбольного коллектива сферы ЖКХ будут бороться коллективы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ГУП «Моссвет», АО «Мослифт», ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», АО «МОСГАЗ», концерн «КРОСТ», ГКУ «Центр координации ГУ ИС», ГБУ «Доринвест».
Победителей турнира ждут спортивные кубки и медали, также предполагается награждение отдельных игроков в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий».
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