В Москве 15 апреля пройдет турнир по мини‑футболу среди команд комплекса ЖКХ

В футбольном центре CityFootball 15 апреля пройдет VII турнир по мини-футболу «Весенний Кубок ЖКХ», турнир традиционно проводится департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы, говорится в сообщении столичного департамента.

«Основная цель турнира познакомить специалистов, которые до этого встречались друг с другом только по производственной деятельности. Спорт — объединяет. А сплоченные коллективы способны решать самые сложные задачи», — рассказал руководитель департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев

Участниками состязания станут десять команд комплекса городского хозяйства Москвы. За звание лучшего мини-футбольного коллектива сферы ЖКХ будут бороться коллективы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ГУП «Моссвет», АО «Мослифт», ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», АО «Мосводоканал» , ГУП «Мосводосток», АО «МОСГАЗ», концерн «КРОСТ», ГКУ «Центр координации ГУ ИС», ГБУ «Доринвест».

Победителей турнира ждут спортивные кубки и медали, также предполагается награждение отдельных игроков в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий».