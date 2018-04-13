Взять минимум «четыре» кресла

Фото Михаил Мойсеянчик

Сегодня состоялось первое общение Александра Курдюмова с представителями прессы Владимирской области. Новый куратор родом из региона-соседа, Нижнего Новгорода, поэтому и с проблемами Владимира знаком. «Постоянно проезжаю через Владимирскую область, поэтому просил высший совет партии закрепить регион за мной. Потому что — не справедливо. Председатель партии — Владимир Жириновский всегда говорит, чтобы депутат мог спокойно добраться до своего региона и на месте работать с избирателями», — отметил Александр Курдюмов.

С областью новый куратор ЛДПР уже ознакомился, так как часто ездит на автомобиле до Нижнего, причём выбирает маршрут через Александров и Кольчугино. А вот с губернатором области Светланой Орловой пока не знаком, но наслышан о ней. Отметил Александр Курдюмов, что в отличие от руководства регионов-соседей, у Орловой достаточно неплохие шансы остаться возглавлять 33 регион.

«Область у вас великолепная, замечательная и древняя. Было здесь много значимых исторических событий. Дороги только не очень, я вчера проехал, но эта системная проблема по всей стране. Проблемы, в принципе, везде одинаковы, что в 33 регионе, что в Нижегородской области, что в Калининграде и так далее», — сказал Курдюмов. Но необходимо ещё больше заманивать сюда туристов и путешественников, чтобы они оставляли свои деньги в регионе, добавил либерал-демократ.

Депутат Госдумы сообщил также, что активно сидит в соцсетях и просматривает интересные странички, в том числе, и уже в запрещённой сети «телеграм». Он отметил, что в отличие от многих федеральных политиков и видных чиновник ведёт все свои сети самостоятельно, отвечая на вопросы от простых людей. «За меня это никто не делает ни пресс-секретарь, ни дядя Вася, ни тётя Клава…можете мне писать и задавать вопросы, которые интересуют, постараемся их решить». Просматривает Александр Курдюмов и владимирские анонимные телеграм-каналы, которые полны различных слухов. Он сообщил, что никак на вбросы не реагирует и доверяет только фактам и проверенной информации.

Что касается ближайших выборов в региональное ЗакСобрание и губернаторскую гонку во Владимирской области, то ЛДПР будет представлен везде. В планах получить как минимум четыре парламентских места. А вот, кто от партии поборется за губернаторское кресло — это решит высший совет ЛДПР в ближайшее время. Александр Курдюмов не стал скрывать, что и сам может стать кандидатом в губернаторы не только Владимирской области, но и Нижегородской — слово за партией.

Ещё новый куратор дал обещание, что региональное ЛДПР пойдёт в народ и будет более открытым. В ближайшее время владимирская ячейка обзаведётся штаб-квартирой в центре города. В настоящий момент подыскивают «комфортный» офис.