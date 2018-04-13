Владелец Media Markt ведет с «М. Видео» переговоры о продаже бизнеса в России

Немецкая компания Mediasaturn, владелец магазинов бытовой техники и электроники Media Markt, обсуждает с российским ритейлером « М. Видео » возможность продажи бизнеса в России, сообщили в пресс-службе компании. «Mediasaturn Holding ведет с «М. Видео» переговоры о возможной продаже бизнеса в России и одновременной покупке миноритарной доли в «М. Видео» компании Mediasaturn», — говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что ритейлер бытовой техники и электроники «М. Видео», покупает торговую сеть «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Обе компании контролирует группа «Сафмар» Михаила Гуцериева