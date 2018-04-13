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Владелец Media Markt ведет с «М. Видео» переговоры о продаже бизнеса в России
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Владелец Media Markt ведет с «М. Видео» переговоры о продаже бизнеса в России 

Rambler News Service 1 час назад
Немецкая компания Mediasaturn, владелец магазинов бытовой техники и электроники Media Markt, обсуждает с российским ритейлером «М. Видео» возможность продажи бизнеса в России, сообщили в пресс-службе компании.
«Mediasaturn Holding ведет с «М. Видео» переговоры о возможной продаже бизнеса в России и одновременной покупке миноритарной доли в «М. Видео» компании Mediasaturn», — говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что ритейлер бытовой техники и электроники «М. Видео», покупает торговую сеть «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Обе компании контролирует группа «Сафмар» Михаила Гуцериева.
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