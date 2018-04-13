Шахматный турнир организуют в районе Якиманка

Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский», расположенного в районе Якиманка, проведут турнир 14 апреля.

— На этот раз посвятили спортивное мероприятие 86-й годовщине газификации жилого дома в России. Именно столько лет назад начали проводить центральное отопление в нашей стране, — отметил директор ШШК «Октябрьский» Сергей Куракулов

Он рассказал, что на турнир пригласят не менее 12 спортсменов. Начало мероприятия в 13:00. За игрой смогут понаблюдать зрители.

Сергей Куракулов добавил, что в честь Дня космонавтики, 12 апреля, в учреждении организовали сладкий стол для пенсионеров и инвалидов района.