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Шахматный турнир организуют в районе Якиманка
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Шахматный турнир организуют в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский», расположенного в районе Якиманка, проведут турнир 14 апреля.
— На этот раз посвятили спортивное мероприятие 86-й годовщине газификации жилого дома в России. Именно столько лет назад начали проводить центральное отопление в нашей стране, — отметил директор ШШК «Октябрьский» Сергей Куракулов.
Он рассказал, что на турнир пригласят не менее 12 спортсменов. Начало мероприятия в 13:00. За игрой смогут понаблюдать зрители.
Сергей Куракулов добавил, что в честь Дня космонавтики, 12 апреля, в учреждении организовали сладкий стол для пенсионеров и инвалидов района.
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