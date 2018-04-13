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Сергей Гомоляко: «Обновленный тренерский штаб — будущее российского хоккея»
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Сергей Гомоляко: «Обновленный тренерский штаб — будущее российского хоккея» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал смену в тренерском штабе национальной сборной.
— Уход Знарка с поста главного тренера сборной не связан с каким-то конфликтом с руководством, — заявил Гомоляко. — Уже после победы на Олимпийских играх тренер сказал, что подумает: ехать или нет на чемпионат мира. Его уход я связываю с большой психологической усталостью и достижению главной цели в карьере.
Радует, что в сборной и федерации не стоят на месте, а принимают оперативные, но продуманные кадровые решения. Появление в тренерском штабе молодых, но уже достаточно опытных специалистов, таких как Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов — решение, вызывающее оптимизм. Думаю, эти специалисты, которые уже добились некоторых успехов в карьере, приглашены, чтобы расти вместе со сборной. Их приглашение связано не только с уходом Знарка и Витолиньша. Повышение Воробьева, вызов новых помощников сделаны с прицелом на следующий олимпийский цикл. Обновленный тренерский штаб национальной сборной — это будущее российского хоккея. (ЕВГЕНИЙ БЕЛОУСОВ)
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