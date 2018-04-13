Сергей Гомоляко: «Обновленный тренерский штаб — будущее российского хоккея»

Чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал смену в тренерском штабе национальной сборной.

— Уход Знарка с поста главного тренера сборной не связан с каким-то конфликтом с руководством, — заявил Гомоляко. — Уже после победы на Олимпийских играх тренер сказал, что подумает: ехать или нет на чемпионат мира. Его уход я связываю с большой психологической усталостью и достижению главной цели в карьере.