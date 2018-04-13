Спорт за неделю: Как иностранцев пугают российским мундиалем

До Чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. Пока футбольная составляющая отошла на дальний план. Все путевки разыграны, команды готовятся спокойно, в фокусе внимания оказывается сама Россия и ее стадионами, и, конечно же, медведями. Да-да, именно ими, свободно разгуливающими по улицам городов, страшат английских болельщиков. И просят, не ехать. Там и холодно (это в июне-июле), и опасно (дикие звери) и болельщики разъяренные, которые будут ждать кротких фанатов со всего света прямо в аэропорту с кулаками.

Впрочем, как трус не играет в хоккей, так и боязливый болельщик не ездит смотреть футбол в Россию. Минкомсвязи отчиталось, что количество заявок на получение паспортов болельщика из США растет, несмотря на явную антипатию между странами. Американская делегация будет едва ли ни самая многочисленная.

Депутат Госдумы Николай Валуев уверил НСН, что создание негативного имиджа России — часть большой политической кампании, к тому же всё это пишется по одному сценарию.

«Мы провели Олимпиаду в Сочи. Тогда абсолютное большинство наших гостей убедилось, что вся истерия и пропаганда, которая была перед началом Игр и даже во время Олимпиады, мягко говоря, не соответствует действительности. Сейчас все повторяется один в один, даже фразы не меняются! То есть, даже не потрудились отработать те деньги, которые были выделены. Кстати, это говорит о том, что «пилить» деньги — это не обязательно российское понятие», — пояснил Валуев.