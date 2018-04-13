Спорт за неделю: Как иностранцев пугают российским мундиалем 

До Чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. Пока футбольная составляющая отошла на дальний план. Все путевки разыграны, команды готовятся спокойно, в фокусе внимания оказывается сама Россия и ее стадионами, и, конечно же, медведями. Да-да, именно ими, свободно разгуливающими по улицам городов, страшат английских болельщиков. И просят, не ехать. Там и холодно (это в июне-июле), и опасно (дикие звери) и болельщики разъяренные, которые будут ждать кротких фанатов со всего света прямо в аэропорту с кулаками.
Впрочем, как трус не играет в хоккей, так и боязливый болельщик не ездит смотреть футбол в Россию. Минкомсвязи отчиталось, что количество заявок на получение паспортов болельщика из США растет, несмотря на явную антипатию между странами. Американская делегация будет едва ли ни самая многочисленная.
Депутат Госдумы Николай Валуев уверил НСН, что создание негативного имиджа России — часть большой политической кампании, к тому же всё это пишется по одному сценарию.
«Мы провели Олимпиаду в Сочи. Тогда абсолютное большинство наших гостей убедилось, что вся истерия и пропаганда, которая была перед началом Игр и даже во время Олимпиады, мягко говоря, не соответствует действительности. Сейчас все повторяется один в один, даже фразы не меняются! То есть, даже не потрудились отработать те деньги, которые были выделены. Кстати, это говорит о том, что «пилить» деньги — это не обязательно российское понятие», — пояснил Валуев.
Другая актуальная тема — готовность наших стадионов. Власти рапортуют: все работы либо уже завершены, либо на последних метрах дистанции. «Ростов», например, 15 апреля примет на новейшей футбольной арене матч в рамках РФПЛ. Готовы стадионы в Калининграде, Сочи и Екатеринбурге. А вот Самара рапортует о том, что в ближайшие дни туда только завезут газонное покрытие. Но поднатужатся и завершат строительство. Все проще со стадионом в Москве, его делегация ФИФА, которая инспектирует подготовку к чемпионату мира, хвалит, как лучшее, что есть в России из футбольной инфраструктуры. Но за всеми плюсами и рапортами не слышны голоса городских властей, которые утверждают, что бюджет просто не потянет содержание гигантов после мундаиля. На то, чтобы стадионы функционировали нужно не меньше 300 миллионов год. А чтобы окупить вложенные средства понадобится 500 лет. Такой срок озвучил гендиректор стадиона «Казань-Арены» Радик Миннахметов. Так что поддерживать всю эту гигантскую футбольную машину придется налогоплательщикам, то есть нам с вами.