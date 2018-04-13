Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 48 

Санкт-Петербург
Мост к стадиону отложили
В четверг Аркадий Дворкович и Максим Соколов посетили объекты транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 в Петербурге. Среди прочего они осмотрели пешеходный мост от станции метро «Новокрестовская» до входной группы стадиона. Федеральных чиновников увиденное удовлетворило, о чем практически сразу через рассылку Смольного узнали все заинтересованные лица. В пресс-службе написали, что мост откроют для пешеходов 13 мая, в день матча со СКА (Хабаровск), но вскоре выпустили новый релиз, где дату убрали.
Комментарий: могут быть оргвыводы
Глава КРТИ Сергей Харлашкин пояснил, что в силу определенных причин, как погодных, так и проектных, бетон, который использовался для заливки основания моста, должен набирать прочность 20 дней. «Может и дольше будет. Решено не рисковать людьми и чуть позже открыть для пешеходов», — сказал он. Между тем, как рассказал «ФедералПресс» источник в строительном блоке, «в очередной раз прозвучали громкие заявления, красивые слова. Но строительной готовности объекта пока нет, как будут его потом тестировать непонятно. 13 мая в принципе — это последний дедлайн для города, потом могут последовать оргвыводы».
«Яблоко» раскололось
Сильно сдавшее за последние годы позиции петербургское «Яблоко» в очередной раз раскололось, один из двух членов фракции в заксобрании Михаил Амосов заявил о необходимости смены Григория Явлинского и желании присоединиться к «Партии перемен» Собчак и Гудкова. У политиков давний конфликт, в 2016 году местное отделение, которое возглавлял Амосов, отказалось повторно выдвигать тогда еще депутата заксобрания Явлинского в городской парламент. Весной 2017 года, как говорят, по инициативе лидера партии, были прекращены полномочия руководства регионального отделения, перерегистрация до сих пор не проведена. Собчак, между тем, на выборах 18 марта в Петербурге Явлинского обошла.
Комментарий эксперта: вполне ожидаемо
«Вполне ожидаемая вещь, раскол в нашем «Яблоке» произошел давно, и Явлинский приложил к нему руку. Это не более чем следствие. Амосов пришел к тому, к чему давно пришел Максим Резник (депутат заксобрания, в прошлом глава реготделения «Яблока», как и Амосов имел конфликт с федеральным руководством партии), что Явлинский тянет партию вниз, его участие в президентской кампании это показало. Сам Амосов показывает, что готов присоединиться к любому более-менее популярному и раскрученному политическому деятелю, чтобы остаться на плаву. Собчак, Гудков и Амосов — совершенно разные люди, но здесь идеология и политические взгляды отходят даже не на второй план», — сказал «ФедералПресс» политолог Александр Конфисахор. Отметим, что депутат Резник ранее заявил о желании сотрудничать с «Партией перемен».
Муниципальные выборы перенесут
По слухам, в окружении спикера заксобрания и главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова обсуждают перенос муниципальных выборов в городе с 2019 на этот год и совмещение их с выборами губернатора при отставке Георгия Полтавченко. Ранее оппозиция анонсировала использование «муниципального убера» во время кампании в Петербурге по аналогии с московскими местными выборами в 2017 году. В настоящее время Макаров прямо или косвенно контролирует заметную часть муниципалитетов, и досрочные выборы усилят его позиции. На этой неделе несколько телеграм-каналов опубликовали сообщения о бизнесе предполагаемых родственников Полтавченко. Наблюдатели расценили это как пристрелку и ждут подключения федеральных СМИ, анонсирующих уход губернатора.
Комментарий эксперта: может быть выгодно
«Мне кажется, что идет попытка отыграть тему досрочных выборов губернатора. В Петербурге, думаю, ничего не произойдет, потому что будет 7 мая, затем петербургский экономический форум сразу после, потом ЧМ по футболу, за два дня до ПМЭФ губернатора менять не будут. Выгодно ли Макарову проведение муниципальных выборов в 2018 году — это вопрос тактики, скорее всего, они действительно опасаются, что оппозиция сможет собрать несколько штабов для проведения большой скоординированной кампании в 2019 году, в этом отношении может быть выгодно переизбираться раньше», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников.
Мурманская область
Ковтун сменит вице-губернатор Никора
«Коммерсант» со ссылкой на источник в регионе детально рассказал об отставке в мае губернатора Мурманской области Марины Ковтун, срок полномочий который истекает в 2019 году. Ее может сменить вице-губернатор Евгений Никора, в прошлом — спикер заксобрания и замдиректор Кольской АЭС (входит в «Росатом»), который хорошо знаком с Сергеем Кириенко. Отставку Ковтун уже предсказывали после возбуждения в августе 2017 года уголовных дел против ее окружения, в том числе руководителя аппарата губернатора Игоря Бабенко. Сама Ковтун тогда публично заявила о политическом заказе и давлении силовиков.
Комментарий эксперта: все не так просто
«В этой истории много слоев, Мурманск — это ключевой регион для Северного морского пути, и интерес к нему растет, как и количество интересантов. Об отставке Ковтун говорят слишком долго, добавим к этому человека из «Росатома», а мы знаем, где бывшее руководство «Росатома» сейчас, все логично. Только один вопрос — почему ее не сняли во время «губернаторопада», ведь Кириенко уже был на своем месте. Все эти факторы были, но отставки не произошло, и это наводит на мысль, что не все так просто. Желание еще не означает консенсуса — если административное решение принято, то пиар не нужен, а если начинается «прогонка шариков» через СМИ, то решения нет, а есть группа, которая хочет его принять», — сказал «ФедералПресс» политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Калининградская область
Депутаты делят кресло сити-менеджера
Группа депутатов Пионерского, где 24 апреля состоится конкурс на должность сити-менеджера, просит губернатора Алиханова не рекомендовать главу муниципалитета. Депутаты указали, что за четыре года сменилось четыре главы администрации, и все они были рекомендованы областным правительством. По слухам, обращение связано к конфликтом двух групп муниципалов. Одна группа лоббирует интересы застройщиков во главе с экс-председателем окружного совета депутатов, а вторая — депутата областной думы, главы «Янтарьэнерго» Игоря Маковского, который, по некоторым оценкам, является крупнейшим землевладельцем в Пионерском. Наблюдатели утверждают, что и глава совета депутатов Елена Широченко, и врио главы Алексей Семенцов входят в группу влияния Маковского. При этом бывшего сити-менеджера Евгения Михейкина, отправленного в отставку за махинации с землей, называют представителем группы застройщиков. Если Семенцов избавится от приставки врио, то усилятся позиции группы Маковского. С этим конфликтом источники связывают и протесты жителей против грузопассажирского терминала в Пионерском, а также скандал вокруг парка «Сосновый бор». Якобы режим ЧС в зоне обрушения склона возле парка был объявлен в интересах группы Маковского — для берегоукрепительных работ могут привлечь инвестора, который затем заберет часть парка под свои цели.
Комментарий: обращение нацелено против Семенцова
Один из авторов обращения к губернатору, член конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Владимир Кравченко заявил СМИ, что у Алексея Семенцова отношения сложились не со всеми депутатами. Что же касается других скандальных ситуаций, то ранее министр развития инфраструктуры Елена Дятлова, комментируя «ФедералПресс» протест жителей против строительства дороги к порту через Пионерский, отметила, что ситуация там нагнетается искусственно в личных интересах определенного круга людей. Напомним, что под давлением общественности от проекта отказались, и дорога пройдет в обход Пионерского.
Новый мэр избавится от окружения Ярошука
Ходят слухи, что после назначения нового главы администрации Калининграда, которым, как предполагают, станет депутат Госдумы Алексей Силанов, последует череда отставок в мэрии и муниципальных предприятиях. Цель кадровых перестановок — избавиться от окружения Александра Ярошука, в частности супругов Мухомор (Светлана Мухомор — первый заместитель главы администрации, Анатолий Мухомор — директор «Калининград-ГорТранса»), директора «Водоканала» Александра Иващенко, руководителя «Теплосети» Эдуарда Куровского.
Комментарий эксперта: система работает
Политтехнолог Алексей Высоцкий сравнил предположения о том, что после смены руководителя должно сразу меняться и окружение. Он отметил, что в Калининградской области ротация кадров проходит, как правило, без скандалов и срывов в сферах жизнеобеспечения, с соблюдением принципа преемственности: «Ярошук ушел, но система работает — а это заместители, начальники управлений, департаментов».
Новгородская область
Назначат нового вице-губернатора
Восьмым заместителем губернатора Андрея Никитина может стать Максим Владимиров, который будет отвечать за внутриполитический блок. Сейчас эта зона ответственности первого заместителя главы региона Сергея Сорокина, который, по некоторым оценкам, провалил в области президентскую кампанию — 18 марта на участки пришли 57,30% избирателей, что меньше показатель 2012 года на 1,37%. Эксперты отмечают, что у Сорокина нет аппаратного веса и до своего назначения вице-губернатором он не занимался политикой, а работал в АСИ замом Никитина. Владимиров много лет отработал на руководящих постах различного уровня в «Единой Россия», а сейчас занимает должность в аппарате ЦИК.
Комментарий эксперта: назначение инициировано в Москве
«Возможное назначение Владимирова — внешнее включение, но в некотором смысле это выгодно и самому губернатору. Варяги могут переключить негативные реакции на нового человека не из своей команды. Общество тоже может отрицательно отнестись к сотрудничеству своего (Максим Владимиров — новгородец, переехавший в Москву) с варягами и продолжать давление на власть. Зная профессиональную подготовку Владимирова, его технологический и политический опыт, думаю, акценты будут сделаны в первую очередь на исправлении искаженных информационных коммуникаций. Но надо признать, что основной причиной большинства региональных проблем будет оставаться неэффективная инфраструктура управления», — сказал «ФедералПресс» политолог Александр Жуковский.
Вернут прямые выборы мэра?
ЛДПР внесло на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра Великого Новгорода, отменных в 2014 году. Документ может быть рассмотрен областной думой в апреле. Автором инициативы стал лидер новгородского отделения партии, вице-спикер облдумы Алексей Чурсинов, который ранее уже заявлял о своих мэрских амбициях. Стоит отметить, что депутаты уже несколько раз рассматривали этот вопрос и большинство парламентариев поддерживали новый порядок избрания мэра города — по конкурсу. Ранее были слухи, что вернуть прямые выборы градоначальника намерен губернатор Никитин.
Комментарий эксперта: депутаты законопроект заблокируют
«Это не пиар депутата Чурсинова, а последняя возможность до муниципальных выборов в сентябре этого года вернуть прямые выборы мэра города. Скорее всего, законопроект будет заблокирован депутатским большинством «Единой России», как это уже было, когда подобные законопроекты вносились депутатом Михаилом Карауловым и фракцией КПРФ. Была также информация, что губернатор Андрей Никитин якобы намерен инициировать подобный законопроект, чтобы поправить свой имидж в глазах новгородцев, но потом эта информация не подтвердилась, и такого законопроекта в областной думе нет. Дополнительным аргументом, что законопроект не пройдет, является тот факт, что уже обсуждается, кто станет согласованной кандидатурой на должность главы города, который, как известно, будет отбираться по конкурсу», — отметил в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» политтехнолог Михаил Шимановский.
Республика Карелия
Развитие возглавит советник Парфенчикова
У корпорации развития Республики Карелия на следующей неделе появится новый руководитель. Место депутата республиканского парламента Леонида Лиминчука займет бывший директор института экономики КарНЦ РАН, экс-заместитель премьер-министра, а ныне советник главы РК по экономическим вопросам Юрий Савельев. В марте Лиминчук уволился по собственному желанию. По слухам, его уход был связан с конфликтом с вице-премьером республики Александром Чепиком.
Комментарии: подтвердилось
Сам ученый пока воздерживается от комментариев, однако в пресс-службе правительства РК корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что это вопрос решенный — соответствующий указ будет подписан в пятницу, 13 апреля.
Псковская область
Месхиев покинет область
По слухам, в ближайшее время режиссер Дмитрий Месхиев, который три года руководит Псковской областной театрально-концертной дирекцией, покинет свой пост и вообще регион. Причиной называют несколько его провальных и подозрительных для правоохранительных органов проектов. Отметим, что пост главы комитета по культуре правительства Петербурга, который он возглавлял в 2011-2012 годы, Месхиев оставил на фоне скандала с компанией «Крамер и Ко продакшн» и завышением стоимости городских праздников. Как говорят, первым шагом станет лишение дирекции полномочий по проведению 52-го Всероссийского дня поэзии в Пушкинских Горах.
Комментарий: уже лишили
Сам Месхиев сегодня днем заявил псковским СМИ, что пока никуда не собирается, и проводить фестиваль будет дирекция. «Вчера прошло совещание под руководством советника президента по культуре Владимира Толстого, заниматься организацией Всероссийского дня поэзии будет комитет по культуре Псковской области», — сообщили «ФедералПресс» в администрации области. От комментариев об уходе Месхиева с должности собеседник агентства воздержался.
Ленинградская область
ФК «Тосно» закрывают
По слухам, местному клубу «Тосно» из Ленобласти грозит закрытие, так как команда испытывает все более ощутимые материальные трудности — футболистам только что выплатили зарплату за январь. В клубе прошло закрытое собрание, участникам которого было запрещено «выносить сор из избы». Источник сообщил «ФедералПресс», что игроков уведомили о попытках руководства клуба встретиться с губернатором Александром Дрозденко для решения проблемы. Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поспешил его опровергнуть, заверив, что проблемы есть, то не такие существенные, как их представляют СМИ.
Комментарий эксперта: слухи о смерти преувеличены
«Еще осенью стало известно о финансовых проблемах клуба, а в феврале эксперты заговорили о трудностях клуба в связи с покупкой его владельцем — девелопером Fort Group торговых центров в Москве. Примерно тогда же и миноритарный совладелец Fort Group Максим Левченко написал в соцсетях о том, что из-за крупной сделки компания не может продолжать спонсорство, а игроки команды стали жаловаться на невыплату зарплаты своему руководству, — сказал «ФедералПресс» спортивный эксперт Алексей Строков. — Мешают спонсорству Fort Group и условия кредитного соглашения со «Сбербанком», которое не предполагает любые внешние расходы. В администрации области напоминают, что ФК «Тосно» имеет частного владельца, но при желании губернатор Дрозденко, конечно, может нажать на нужные рычаги, чтобы нашелся спаситель. Пока, судя по всему, этого не произошло, но, в любом случае, думаю, слухи о возможной «смерти» команды преувеличены».