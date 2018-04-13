Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 48

Санкт-Петербург

Мост к стадиону отложили

В четверг Аркадий Дворкович Максим Соколов посетили объекты транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 в Петербурге. Среди прочего они осмотрели пешеходный мост от станции метро «Новокрестовская» до входной группы стадиона. Федеральных чиновников увиденное удовлетворило, о чем практически сразу через рассылку Смольного узнали все заинтересованные лица. В пресс-службе написали, что мост откроют для пешеходов 13 мая, в день матча со СКА (Хабаровск), но вскоре выпустили новый релиз, где дату убрали.

Комментарий: могут быть оргвыводы

Глава КРТИ Сергей Харлашкин пояснил, что в силу определенных причин, как погодных, так и проектных, бетон, который использовался для заливки основания моста, должен набирать прочность 20 дней. «Может и дольше будет. Решено не рисковать людьми и чуть позже открыть для пешеходов», — сказал он. Между тем, как рассказал «ФедералПресс» источник в строительном блоке, «в очередной раз прозвучали громкие заявления, красивые слова. Но строительной готовности объекта пока нет, как будут его потом тестировать непонятно. 13 мая в принципе — это последний дедлайн для города, потом могут последовать оргвыводы».

Сильно сдавшее за последние годы позиции петербургское «Яблоко» в очередной раз раскололось, один из двух членов фракции в заксобрании Михаил Амосов заявил о необходимости смены Григория Явлинского и желании присоединиться к «Партии перемен» Собчак и Гудкова. У политиков давний конфликт, в 2016 году местное отделение, которое возглавлял Амосов, отказалось повторно выдвигать тогда еще депутата заксобрания Явлинского в городской парламент. Весной 2017 года, как говорят, по инициативе лидера партии, были прекращены полномочия руководства регионального отделения, перерегистрация до сих пор не проведена. Собчак, между тем, на выборах 18 марта в Петербурге Явлинского обошла.

Комментарий эксперта: вполне ожидаемо

«Вполне ожидаемая вещь, раскол в нашем «Яблоке» произошел давно, и Явлинский приложил к нему руку. Это не более чем следствие. Амосов пришел к тому, к чему давно пришел Максим Резник (депутат заксобрания, в прошлом глава реготделения «Яблока», как и Амосов имел конфликт с федеральным руководством партии), что Явлинский тянет партию вниз, его участие в президентской кампании это показало. Сам Амосов показывает, что готов присоединиться к любому более-менее популярному и раскрученному политическому деятелю, чтобы остаться на плаву. Собчак, Гудков и Амосов — совершенно разные люди, но здесь идеология и политические взгляды отходят даже не на второй план», — сказал «ФедералПресс» политолог Александр Конфисахор. Отметим, что депутат Резник ранее заявил о желании сотрудничать с «Партией перемен».

Муниципальные выборы перенесут

По слухам, в окружении спикера заксобрания и главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова обсуждают перенос муниципальных выборов в городе с 2019 на этот год и совмещение их с выборами губернатора при отставке Георгия Полтавченко . Ранее оппозиция анонсировала использование «муниципального убера» во время кампании в Петербурге по аналогии с московскими местными выборами в 2017 году. В настоящее время Макаров прямо или косвенно контролирует заметную часть муниципалитетов, и досрочные выборы усилят его позиции. На этой неделе несколько телеграм-каналов опубликовали сообщения о бизнесе предполагаемых родственников Полтавченко. Наблюдатели расценили это как пристрелку и ждут подключения федеральных СМИ, анонсирующих уход губернатора.

Комментарий эксперта: может быть выгодно

«Мне кажется, что идет попытка отыграть тему досрочных выборов губернатора. В Петербурге, думаю, ничего не произойдет, потому что будет 7 мая, затем петербургский экономический форум сразу после, потом ЧМ по футболу, за два дня до ПМЭФ губернатора менять не будут. Выгодно ли Макарову проведение муниципальных выборов в 2018 году — это вопрос тактики, скорее всего, они действительно опасаются, что оппозиция сможет собрать несколько штабов для проведения большой скоординированной кампании в 2019 году, в этом отношении может быть выгодно переизбираться раньше», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников

Мурманская область

«Коммерсант» со ссылкой на источник в регионе детально рассказал об отставке в мае губернатора Мурманской области Марины Ковтун, срок полномочий который истекает в 2019 году. Ее может сменить вице-губернатор Евгений Никора , в прошлом — спикер заксобрания и замдиректор Кольской АЭС (входит в «Росатом» ), который хорошо знаком с Сергеем Кириенко . Отставку Ковтун уже предсказывали после возбуждения в августе 2017 года уголовных дел против ее окружения, в том числе руководителя аппарата губернатора Игоря Бабенко . Сама Ковтун тогда публично заявила о политическом заказе и давлении силовиков.

Комментарий эксперта: все не так просто

«В этой истории много слоев, Мурманск — это ключевой регион для Северного морского пути, и интерес к нему растет, как и количество интересантов. Об отставке Ковтун говорят слишком долго, добавим к этому человека из «Росатома», а мы знаем, где бывшее руководство «Росатома» сейчас, все логично. Только один вопрос — почему ее не сняли во время «губернаторопада», ведь Кириенко уже был на своем месте. Все эти факторы были, но отставки не произошло, и это наводит на мысль, что не все так просто. Желание еще не означает консенсуса — если административное решение принято, то пиар не нужен, а если начинается «прогонка шариков» через СМИ, то решения нет, а есть группа, которая хочет его принять», — сказал «ФедералПресс» политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Калининградская область

Депутаты делят кресло сити-менеджера

Группа депутатов Пионерского, где 24 апреля состоится конкурс на должность сити-менеджера, просит губернатора Алиханова не рекомендовать главу муниципалитета. Депутаты указали, что за четыре года сменилось четыре главы администрации, и все они были рекомендованы областным правительством. По слухам, обращение связано к конфликтом двух групп муниципалов. Одна группа лоббирует интересы застройщиков во главе с экс-председателем окружного совета депутатов, а вторая — депутата областной думы, главы «Янтарьэнерго» Игоря Маковского , который, по некоторым оценкам, является крупнейшим землевладельцем в Пионерском. Наблюдатели утверждают, что и глава совета депутатов Елена Широченко, и врио главы Алексей Семенцов входят в группу влияния Маковского. При этом бывшего сити-менеджера Евгения Михейкина , отправленного в отставку за махинации с землей, называют представителем группы застройщиков. Если Семенцов избавится от приставки врио, то усилятся позиции группы Маковского. С этим конфликтом источники связывают и протесты жителей против грузопассажирского терминала в Пионерском, а также скандал вокруг парка «Сосновый бор». Якобы режим ЧС в зоне обрушения склона возле парка был объявлен в интересах группы Маковского — для берегоукрепительных работ могут привлечь инвестора, который затем заберет часть парка под свои цели.

Комментарий: обращение нацелено против Семенцова

Один из авторов обращения к губернатору, член конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Владимир Кравченко заявил СМИ, что у Алексея Семенцова отношения сложились не со всеми депутатами. Что же касается других скандальных ситуаций, то ранее министр развития инфраструктуры Елена Дятлова , комментируя «ФедералПресс» протест жителей против строительства дороги к порту через Пионерский, отметила, что ситуация там нагнетается искусственно в личных интересах определенного круга людей. Напомним, что под давлением общественности от проекта отказались, и дорога пройдет в обход Пионерского.

Новый мэр избавится от окружения Ярошука

Комментарий эксперта: система работает

Политтехнолог Алексей Высоцкий сравнил предположения о том, что после смены руководителя должно сразу меняться и окружение. Он отметил, что в Калининградской области ротация кадров проходит, как правило, без скандалов и срывов в сферах жизнеобеспечения, с соблюдением принципа преемственности: «Ярошук ушел, но система работает — а это заместители, начальники управлений, департаментов».

Новгородская область

Назначат нового вице-губернатора

Восьмым заместителем губернатора Андрея Никитина может стать Максим Владимиров , который будет отвечать за внутриполитический блок. Сейчас эта зона ответственности первого заместителя главы региона Сергея Сорокина , который, по некоторым оценкам, провалил в области президентскую кампанию — 18 марта на участки пришли 57,30% избирателей, что меньше показатель 2012 года на 1,37%. Эксперты отмечают, что у Сорокина нет аппаратного веса и до своего назначения вице-губернатором он не занимался политикой, а работал в АСИ замом Никитина. Владимиров много лет отработал на руководящих постах различного уровня в «Единой Россия», а сейчас занимает должность в аппарате ЦИК

Комментарий эксперта: назначение инициировано в Москве

«Возможное назначение Владимирова — внешнее включение, но в некотором смысле это выгодно и самому губернатору. Варяги могут переключить негативные реакции на нового человека не из своей команды. Общество тоже может отрицательно отнестись к сотрудничеству своего (Максим Владимиров — новгородец, переехавший в Москву) с варягами и продолжать давление на власть. Зная профессиональную подготовку Владимирова, его технологический и политический опыт, думаю, акценты будут сделаны в первую очередь на исправлении искаженных информационных коммуникаций. Но надо признать, что основной причиной большинства региональных проблем будет оставаться неэффективная инфраструктура управления», — сказал «ФедералПресс» политолог Александр Жуковский

Вернут прямые выборы мэра?

ЛДПР внесло на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра Великого Новгорода, отменных в 2014 году. Документ может быть рассмотрен областной думой в апреле. Автором инициативы стал лидер новгородского отделения партии, вице-спикер облдумы Алексей Чурсинов, который ранее уже заявлял о своих мэрских амбициях. Стоит отметить, что депутаты уже несколько раз рассматривали этот вопрос и большинство парламентариев поддерживали новый порядок избрания мэра города — по конкурсу. Ранее были слухи, что вернуть прямые выборы градоначальника намерен губернатор Никитин.

Комментарий эксперта: депутаты законопроект заблокируют

«Это не пиар депутата Чурсинова, а последняя возможность до муниципальных выборов в сентябре этого года вернуть прямые выборы мэра города. Скорее всего, законопроект будет заблокирован депутатским большинством «Единой России» , как это уже было, когда подобные законопроекты вносились депутатом Михаилом Карауловым и фракцией КПРФ . Была также информация, что губернатор Андрей Никитин якобы намерен инициировать подобный законопроект, чтобы поправить свой имидж в глазах новгородцев, но потом эта информация не подтвердилась, и такого законопроекта в областной думе нет. Дополнительным аргументом, что законопроект не пройдет, является тот факт, что уже обсуждается, кто станет согласованной кандидатурой на должность главы города, который, как известно, будет отбираться по конкурсу», — отметил в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» политтехнолог Михаил Шимановский.

Республика Карелия

Развитие возглавит советник Парфенчикова

У корпорации развития Республики Карелия на следующей неделе появится новый руководитель. Место депутата республиканского парламента Леонида Лиминчука займет бывший директор института экономики КарНЦ РАН , экс-заместитель премьер-министра, а ныне советник главы РК по экономическим вопросам Юрий Савельев . В марте Лиминчук уволился по собственному желанию. По слухам, его уход был связан с конфликтом с вице-премьером республики Александром Чепиком.

Комментарии: подтвердилось

Сам ученый пока воздерживается от комментариев, однако в пресс-службе правительства РК корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что это вопрос решенный — соответствующий указ будет подписан в пятницу, 13 апреля.

Псковская область

По слухам, в ближайшее время режиссер Дмитрий Месхиев, который три года руководит Псковской областной театрально-концертной дирекцией, покинет свой пост и вообще регион. Причиной называют несколько его провальных и подозрительных для правоохранительных органов проектов. Отметим, что пост главы комитета по культуре правительства Петербурга , который он возглавлял в 2011-2012 годы, Месхиев оставил на фоне скандала с компанией «Крамер и Ко продакшн» и завышением стоимости городских праздников. Как говорят, первым шагом станет лишение дирекции полномочий по проведению 52-го Всероссийского дня поэзии в Пушкинских Горах.

Комментарий: уже лишили

Сам Месхиев сегодня днем заявил псковским СМИ, что пока никуда не собирается, и проводить фестиваль будет дирекция. «Вчера прошло совещание под руководством советника президента по культуре Владимира Толстого , заниматься организацией Всероссийского дня поэзии будет комитет по культуре Псковской области», — сообщили «ФедералПресс» в администрации области. От комментариев об уходе Месхиева с должности собеседник агентства воздержался.

Ленинградская область

ФК «Тосно» закрывают

По слухам, местному клубу «Тосно» из Ленобласти грозит закрытие, так как команда испытывает все более ощутимые материальные трудности — футболистам только что выплатили зарплату за январь. В клубе прошло закрытое собрание, участникам которого было запрещено «выносить сор из избы». Источник сообщил «ФедералПресс», что игроков уведомили о попытках руководства клуба встретиться с губернатором Александром Дрозденко для решения проблемы. Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поспешил его опровергнуть, заверив, что проблемы есть, то не такие существенные, как их представляют СМИ.

Комментарий эксперта: слухи о смерти преувеличены