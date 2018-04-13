Олешко помыл и высушил котов, а на него накинулись

Ведущий вызвал к своим питомцам парикмахеров, а его осудили за жестокость.

Дома у артиста живут три кота мейн-куна — Елисей, Вальтер и Алиса. Своих питомцев Александр обожает и говорит о них с гордостью.

— Коты для меня — друзья и члены семьи. Эту породу выбрал потому, что лучшая в мире. Мейн-куны красивые, большие, умные, контактные, подолгу смотрят в глаза, точно понимают человека. В общем, люди с хвостами и лапами. Я очень люблю львов, сам по гороскопу Лев, и получается, что у меня дома четыре льва — я, Елисей, Вальтер и Алиса, — признавался Олешко в интервью Wday.ru

На днях артист вызвал своим любимцам парикмахера, чтобы подготовить их к весне, и поделился в Instagram роликами, где Елисея моют под душем, а Вальтера сушат феном. Зоозащитники не заставили себя ждать и накинулись на ведущего за столь жестокое обращение с животными. Котов называли героями, а Александра обвиняли в том, что он без надобности мучает питомцев, пусть у мейн-кунов на редкость густая шерсть, не как у обычных кошек, но они такого точно не заслужили, да и мыть их вовсе не надо!

Однако поклонники быстро вступились и указали хейтерам на то, что видео со звуком и на нем слышно, что хозяин все время рядом, а вполне себе спокойны, не рычат и, скорее всего, уже привыкли к подобным процедурам. Также пользователи отметили стойкий характер Елисея и Вальтера, многие написали, что сами-то фен недолюбливают, а тут грозные коты спокойно дают себя посушить, это просто чудеса «воспитания».

Весеннее обновление!)

Публикация от Александр Олешко (@oleshkoaleksandr)

11 Апр 2018 в 7:09 PDT Как изменить мир к лучшему: советы космонавта

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