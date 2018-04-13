Ещё
Николай Цискаридзе пришел на лекцию, поспорил со спикером и прочитал ее сам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николай Цискаридзе пришел на лекцию, поспорил со спикером и прочитал ее сам 

Собака 32 минуты назад
Фото: Собака
12 апреля в рамках фестиваля Dance Open в креативном пространстве «Цифербург» прошла лекция балетного обозревателя Татьяны Кузнецовой «Методика Вагановой: миф и реальность».
На встрече присутствовал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Автор телеграм-канала об искусстве «Мистер Дарси и бал» Екатерина Баева написала, что во время лекции из зала «раздавалось громкое хмыканье», после чего Цискаридзе начал перебивать Кузнецову, а затем и вовсе провел лекцию самостоятельно.
Организаторы фестиваля Dance Open написали, что «лекция перешла в горячую дискуссию».
(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js'));
(function () { if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-13695781_6531", -13695781, 6531, '9dgV3ONtwD-QJgBR3NbPggS3E1Q')) setTimeout (arguments.callee, 50); } ());
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Троллейбусные провода снимут на площади Минина и Пожарского во время Чемпионата мира В Петербурге эвакуировали торговый комплекс «МЕГА-Дыбенко» Между «Новокрестовской» и стадионом «Санкт-Петербург» откроют временный пешеходный мост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
Торбинский остался в шоке от условий в ФНЛ1
Родченкова обвинили в создании российской системы допинга2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение