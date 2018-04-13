Николай Цискаридзе пришел на лекцию, поспорил со спикером и прочитал ее сам

12 апреля в рамках фестиваля Dance Open в креативном пространстве «Цифербург» прошла лекция балетного обозревателя Татьяны Кузнецовой «Методика Вагановой: миф и реальность». На встрече присутствовал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе . Автор телеграм-канала об искусстве «Мистер Дарси и бал» Екатерина Баева написала, что во время лекции из зала «раздавалось громкое хмыканье», после чего Цискаридзе начал перебивать Кузнецову, а затем и вовсе провел лекцию самостоятельно. Организаторы фестиваля Dance Open написали, что «лекция перешла в горячую дискуссию». (function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () { if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-13695781_6531", -13695781, 6531, '9dgV3ONtwD-QJgBR3NbPggS3E1Q')) setTimeout (arguments.callee, 50); } ()); Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.