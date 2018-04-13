Министр транспорта РФ Соколов сыграл в Красноярске в хоккей в рамках КЭФ

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. / ТАСС /. Благотворительный хоккейный матч между сборной Красноярского края и сборной гостей Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) с участием министра транспорта РФ Максима Соколова и ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Натальи Починок состоялся в пятницу в спортивном комплексе «Арена. Север» в Красноярске. Открыл матч, все вырученные на котором средства будут направлены детям с ограниченными возможностями, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович , передает корр. ТАСС.

"Мы хотим продолжать делать добро, пусть понемножку, пусть по чуть-чуть. Но каждый здоровый ребенок, каждый здоровый человек — это огромное счастье", — сказал, приветствуя участников матча, Дворкович. Он провел первое вбрасывание в матче и пояснил, что сам не принимает в нем участие из-за небольшой травмы, пообещав «в следующий раз быть в строю».

В команде гостей КЭФ против чиновников и бизнесменов Красноярского края сыграли, в частности, министр транспорта РФ Максим Соколов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных , а также ректор РГСУ Наталья Починок. Участниками матча также стали прославленные советские и российские хоккеисты, представители клуба «Легенды хоккея», среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Сергей Бабинов Игорь Болдин , Вячеслав Бякин, Евгений Давыдов и др. В команде гостей сыграли представители федеральных министерств, бизнеса и общественные деятели.

Матч открылся выступлениями юных фигуристок и хоккеистов разных возрастов. В перерывах все желающие могли сфотографироваться с талисманами краевых команд — ХК «Сокол», ФК «Енисей» и талисманом зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске — Лайкой. Завершился матч ничьей со счетом 4:4.

Все вырученные от продажи билетов средства, а также пожертвования, собранные в ходе матча, будут направлены в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.