Ливерпуль — Борнмут: прогноз на результативный матч

В одном из субботних матчей тридцать четвёртого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Борнмут». Команда Юргена Клоппа находится на эмоциональном подъёме после выхода в полуфинал Лиги чемпионов, и на этом фоне мерсисайдцам будет непросто настроиться на поединок Премьер-лиги. "Евро-Футбол.ру" анонсирует предстоящий поединок на «Энфилде».

Ливерпуль

Фанаты «Ливерпуля» будто вернулись в те сказочные времена, когда их любимая команда регулярно добиралась до решающих стадий Лиги чемпионов. Впервые за десять лет мерсисайдцы пробились в полуфинал, довольно неожиданно дважды обыграв «Манчестер Сити». «Красные» имеют все шансы замахнуться на финал, ведь в 1/2 им досталась «Рома». Впрочем, после того, как римляне разгромили «Барселону», их тоже нужно воспринимать всерьёз. Но на текущий момент команде Юргена Клоппа нужно думать об игре Премьер-лиги против «Борнмута».

Борнмут

"Борнмут" проводит прекрасный сезон. За пять туров до финиша чемпионата команда Эдди Хау довольно комфортно чувствует себя на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги и не борется за выживание. Теоретически «вишни» ещё могут вылететь в Чемпионшип, но их отрыв от зоны вылета в размере десяти очков позволяет фанатам не думать о плохом. По сути, в оставшейся части сезона «Борнмут» может играть в своё удовольствие.

В лазарете у «Борнмута» находятся три футболиста — Адам Смит , Тайрон Мингс и Жуниор Станислас. Джордон Айб выздоровел и может выйти на поле в субботу.

Где смотреть матч

Игру на «Энфилде», которая стартует в 19:30 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.

Статистика личных встреч

"Ливерпуль" — «Борнмут»: +3=1-1. Разница мячей: 12-7.

Первый круг: 4:0.

В трёх последних матчах Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом» фиксировались различные результаты — победа «красных», ничья и виктория «вишен».

Интересные факты

— В последних 5 матчах Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом» было забито 19 голов (3,8 за игру в среднем).

— «Ливерпуль» не знает поражений в 18 последних домашних матчах Премьер-лиги (11 побед, 7 ничьих).

— Роберто Фирмино принял участие в четырёх в четырёх своих последних матчах против «Борнмута» (2 гола, 2 ассиста).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Матчи между «Ливерпулем» и «Борнмутом» в последнее время получаются очень результативными. Развесёлый футбол должны увидеть зрители и в субботу, ведь команда Юргена Клоппа находится на эмоциональном подъёме, а команда Эдди Хау не имеет серьёзных турнирных задач и может получать удовольствие от футбола. Наша ставка: «Тотал больше 3» с коэффициентом 1.6.