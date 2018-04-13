Тутта Ларсен рассказала, как и когда влюбилась в мужа

Теле— и радиоведущая Тутта Ларсен в последнее время часто делится размышлениями о любви. Звезда, которая с мужем Валерием Колосковым воспитывает троих детей, давно ушла от образа отчаянной бунтарки, сейчас она примерная жена и мать. Знаменитость разоткровенничалась о своем муже.

43-летняя Тутта Ларсен обычно редко говорит о любовных отношениях. Ее посты в основном касаются работы и воспитания детей, которых у нее трое. Но на днях она решила рассказать о любимом муже, который стал для нее опорой и поддержкой после неудачных романов. Несмотря на болезненный развод, теледива не разочаровалась в мужчинах и нашла в лице Валерия Колоскова не только любимого человека, но и отца ее сына от журналиста и писателя Захара Артемьева. Сейчас пара воспитывает еще и двоих общих детей — дочку Марфу и младшего сына Ивана. Тутта Ларсен, настоящее имя которой — Татьяна Романенко, поделилась эмоциями с подписчиками микроблога в Инстаграме, опубликовав фото супруга: «Это мой любимый муж тренирует деток. Я, кстати, влюбилась в него окончательно в тот момент, когда увидела, как он общается с детьми: бережно, ласково, внимательно и весело».

Известно, что теледива не просто регистрировала отношения с Колосковым, они скрепили свой союз в церкви и часто посещают ее вместе, так как являются православными верующими. По словам селебрити, она записывала на радио передачу, в ходе которой разговаривала с протоиереем Артемием Владимировым. Была затронута тема брака и венчания. Священник, по словам Тутты, был красноречив и нашел «прекрасные метафоры для выражения мыслей»: «Говорит: „Брачные узы — это как военная присяга. Дал слово чести — и не отступать, не дезертировать, жену (как Родину) не бросать, отступать некуда! Мужчина должен за жену грудью на амбразуру!“» Батюшка считает, что мужчины обязаны взять своих избранниц «в страну оленью», а те в свою очередь как навигаторы должны им говорить о необходимости «держаться правой стороны»: «Весь день вспоминаю эти слова и ржу. Но с другой стороны, правда же! Девочки, включаем навигатор, срочно!»

Подписчики растрогались от признаний ведущей, ведь она не только успешно совмещает работу и личную жизнь, но и делится полезной информацией с окружающими. Многие взяли слова священника на заметку и поблагодарили Тутту за откровенность: «Красивые слова, но если вдруг уходит любовь и муж не хочет быть в семье, он не должен приносить себя в жертву». «Отлично сказано! Я даже сохранила, жду, когда мужу прочитаю». «Да! Батюшка он такой! Всегда с юмором! Один из самых моих любимых батюшек!» «Тутта, я вами восхищаюсь, вы большая молодец, что построили счастливую семью и не пали духом, вы мотивируете становиться лучше и сильнее». «Замечательные слова. Как бы мужу вложить в его голову эту мысль».

Тутта Ларсен — открытый и жизнерадостный человек, она направляет свою позитивную энергетику в адрес людей, которые ей приятны. Знаменитость подчеркивает, что часто признается в любви, причем может рассказать о своих чувствах даже незнакомому человеку, если тот вызвал у нее сильные эмоции.