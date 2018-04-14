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«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура АПЛ
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«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура АПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Букмекеры назвали фаворита центрального матча 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 14 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Букмекеры склоняются к победе «Манчестер Сити» и предлагают поставить на гостей за 2.60. Шансы «Тоттенхэма» на победу оценены коэффициентом 2.70. Поставить на ничью можно за 3.40.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.62, а на ТМ 2,5 гола — за 2.20.
Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.50. Победа «горожан» при условии, что обе забьют, идет за 4.00.
Самые вероятные авторы голов — Серхио Агуэро (1.95), Гарри Кейн и Габриэл Жезус (по 2.00).
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