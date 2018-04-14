«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита центрального матча 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 14 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Букмекеры склоняются к победе «Манчестер Сити» и предлагают поставить на гостей за 2.60. Шансы «Тоттенхэма» на победу оценены коэффициентом 2.70. Поставить на ничью можно за 3.40.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.62, а на ТМ 2,5 гола — за 2.20.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.50. Победа «горожан» при условии, что обе забьют, идет за 4.00.

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