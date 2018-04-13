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Рон Хэйнси: У нас мало что получалось в зоне атаки, нас только толкали
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Рон Хэйнси: У нас мало что получалось в зоне атаки, нас только толкали 

Советский спорт 1 час назад
— Мы пропустили три шайбы в меньшинстве и не забили ни одной в большинстве. Так не получится выиграть. Мы мало времени проводили в зоне атаки, в основном игра велась на нашей половине поля.
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У нас мало что получалось, нас только толкали в их зоне, — передает слова Хэйнси официальный сайт НХЛ.
Добавим, что второй матч этой серии состоится на арене TD Garden в Бостоне в воскресенье и начнется в 03:00 по московскому времени.
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