Рон Хэйнси: У нас мало что получалось в зоне атаки, нас только толкали 

— Мы пропустили три шайбы в меньшинстве и не забили ни одной в большинстве. Так не получится выиграть. Мы мало времени проводили в зоне атаки, в основном игра велась на нашей половине поля.
Майк Бэбкок: Мы можем жалеть себя, но это будет только пустой тратой времени
У нас мало что получалось, нас только толкали в их зоне, — передает слова Хэйнси официальный сайт НХЛ.
Добавим, что второй матч этой серии состоится на арене TD Garden в Бостоне в воскресенье и начнется в 03:00 по московскому времени.