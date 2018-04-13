Из переписки главного редактора

В ответ на публикацию Марины Лемуткиной «В школах и детсадах введут теоретический всеобуч по плаванию» в «КВ» пришло письмо из Управления физической культуры и спорта Липецкой области. Публикуем его в продолжение дискуссии с небольшими сокращениями.

Позвольте поблагодарить вас за статью, актуальность которой бесспорна. Трагедии на воде — одни из тех, которые можно предотвратить при должных усилиях региональных властей. В Липецкой области, благодаря комплексу мер по внедрению всеобуча по плаванию, по популяризации плавания как вида спорта и как способа оздоровления организма человека, минимизировано число несчастных случаев на водоемах. Считаем, что наш опыт может быть интересен читателям вашего издания.

Десять лет назад по инициативе губернатора Олега Королева в Липецкой области взят курс на развитие плавания как массового вида спорта. Эти годы на самом деле стали прорывными. В регионе реализована и уже завершена программа строительства плавательных бассейнов в каждом муниципальном образовании. Наш регион в этом смысле уникальный для страны. За десять лет построены бассейны во всех муниципальных образованиях Липецкой области, сейчас их 44. Для занятий плаванием со всеми категориями населения в организованных группах открыты бассейны образовательных учреждений (школ, высших учебных заведений). Всего же число жителей, занимающихся плаванием систематически, за десять последних лет в регионе увеличилось в 2,5 раза.

Особо важные задачи у областного проекта «Каждый пятиклассник умеет плавать». Уникальный даже по российским меркам проект был инициирован пять лет назад. За это время в Липецкой области обучено навыку плавания более 50 тыс. пятиклассников. Плаванию обучают профессиональные тренеры. Они занимаются не только со школьниками из городов области и из райцентров, но и из самых глубинных сел. Оттуда на тренировки школьников привозят на автобусах, закрепленных за школами. И результаты этого комплексного подхода к всеобучу по плаванию не только в здоровьесбережении, но и в сохранении жизней наших граждан. В Липецкой области за последние 17 лет значительно сократилось число несчастных случаев с людьми на водоемах.

Валерия Ермакова и Количество занимающихся перерастает в качество. На первенствах ЦФО по плаванию сборная Липецкой области традиционно занимает 2-е-3-и места. Сильнейшие липецкие пловцы тренируются в областной комплексной школе олимпийского резерва. В списке потенциальных претендентов на олимпийскую путевку в Токио трое спортсменов: Михаил Бочарников Анастасия Крапивина . Все они воспитанники Лидии Геннадьевны Власевской, заслуженного тренера России, которая подготовила немало участников Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы.

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