Дикий медведь забрался на детский батут

Американка сняла на видео черного медведя, который забрался на батут у нее во дворе. Об этом сообщает UPI.

Жительница штата Коннектикут Эми Фостер (Amy Foster) опубликовала в Facebook два ролика. На одном из них хищник катается по раскачивающемуся под его весом батуту и хватает лежащие там детские игрушки. На втором он лезет на растущее рядом дерево, а затем убегает в лес.

Фостер утверждает, что когти животного повредили батут. «Надо понимать, теперь игровая площадка у нас во дворе не только для детей, — прокомментировала она. — На GoFundMe (краудфандинговый сервис — прим. »Ленты.ру» ) можно собрать деньги на новый батут?»

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В 2016 году сообщалось, что британский универмаг John Lewis снял рождественский ролик, в котором собака наблюдает, как лисицы, барсук, еж и белки прыгают на батуте, который ее хозяин подарил маленькой дочери.