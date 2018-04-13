На всех фотографиях Кендал Дженнер появляется ее «брат-близнец» — гений юмора и фотомонтажа

Инстаграм-блогер Кирби Дженнер из Лос-Анджелеса называет себя непрофессиональной моделью, любителем жизни и, главное, братом-близнецом звездной модели Кендал Дженнер. Этот невысокий усатый мужчина добавляет себя почти к каждому снимку «сестры», и обычно это совсем не похоже на монтаж — проще поверить, что он действительно дружит со знаменитостями. А может, это они добавляют себя к его фотографиям?

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

14 Июл 2015 в 7:11 PDT Блог Кирби Дженнера появился в июле 2015 года. Начиная с первой записи он говорит о Кендал Дженнер как о своей сестре, с которой они проводят много времени вместе: «Няня всегда звала нас „принцесса и козел“. Скучаю по тебе, Юланда! #КровьГущеВина».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

8 Янв 2017 в 9:05 PST «Кендалл подначила меня на роликах перепрыгнуть через человека. Я сказал «Ни за что!», но она велела: «Верь в себя, Кирби!», я согласился, затянул коньки и догадайтесь что дальше… Я перепрыгнул через живого человека! Я, конечно, потом соскребал лицо с асфальта и чуть не отправил в кому своего друга Тако, но я пожил полной жизнью! #СпасибоКендалл #ЕщеМыЕлиХот-доги #МойБылКакКровь».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

22 Янв 2017 в 9:12 PST Кроме Кендал Дженнер, на снимках появляются ее сестры и друзья: «Кайли потеряла в песке ключи, так что мы все четыре часа дружно их искали, хаха. Оказалось, что они в машине, которая все это время была на стоянке, но я все равно был рад провести время с самыми любимыми людьми. Особая благодарность больнице Святого Барта, которая спасала меня от теплового удара. Люблю вас, ребята! #СентиментальныйКирби #КоманднаяРабота #КайлиВсеТеряетЛол».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

11 Дек 2016 в 8:31 PST «Кендал никогда не пропускает время перекуса. Даже когда ей нужно мчать с йоги на модную съемку для благотворительности. Быть занятым круто, но нужно оставаться энергичным и позитивным».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

2 Июл 2017 в 11:10 PDT «Дрейк Белл (американский комедийный актер. — Прим. БигПикчи) каждое лето устраивает у себя во дворе кинопросмотры, и в этот раз он решил подряд показать все восемь фильмов про Гарри Поттера . Думаю, в этот момент Хагрид говорит: «Ты волшебник, Гарри», и мы все в шоке от этой новости — хотя и так знали, что Гарри волшебник, лол. #ОделисьВЦветаФакультета #ВолосыНастоящие #МагияРеальна #НазавтраУМеняВыпалиВсеВолосы».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

20 Фев 2018 в 10:54 PST Немного расстроился, когда Кендалл сказала, что не хочет сниматься в моей фотосессии «Сонни и Шер» — правда, потом взбодрился: Ким пообещала ее заменить. Но потом я опять расстроился: оказалось, что Ким не отрепетировала ни одну из песен, которые я ей отправил. Если честно, это нормально. Просто хотелось поделиться. #ВсеРавноЯПелОбеПартии».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

16 Апр 2017 в 8:24 PDT «Кендалл вызвалась пойти в пиццерию с моей командой по хоккею на роликах, но я налажал: назвал не ту дату, и не то место, и вообще сезон два месяца как закончился. Но мы все равно поели пиццу и весь день шатались по улицам».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

12 Окт 2017 в 10:00 PDT «На этой неделе мой мир перевернулся. Оказалось, что лягушонок Кермит — это просто кукла. Не знаю, я в шоке. Чувствую, что все это время мне лгали. Это наша четвертая совместная фотосессия, и я без понятия, что делать. Постараюсь не падать духом. #НикогдаНеВстречайтесьСКумирами #ЯДумалМыДрузья #ТеперьПонятноПочемуОнМнеНеОтвечал #ЗатоКендаллБезупречна».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

27 Сен 2017 в 10:07 PDT «Ребят, вы знали, что фламинго настоящие?! Узнал, что мы с ними похожи в трех вещах: 1) Мы любим креветки 2) Мы боимся хищников, что прячутся в высокой траве 3) Мы очень ценим семью. А еще мы немного нервничаем, когда приходится работать с незнакомыми людьми, но Кайли помогла нам успокоиться и сосредоточиться. #УкусилиТолькоОдинРаз #АВотКайлиНеКусали #ОнаЗаклинательФламинго».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

15 Авг 2017 в 10:26 PDT «Стилизовал свою первую фотосессию! Я предложил тему “ Стив Джобс на пляже”, на которую меня вдохновила мечта побывать на пляже со Стивом Джобсом. Мечта закончилась жестоким нападением акулы, но фотосессия на этом, к счастью, не закончилась! #АкулыНаСамомДелеМилые #ПредставьтеАкулуВВодолазке #КупальныйСезон».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

23 Май 2017 в 9:55 PDT Поздно веером пытался склеить аквариум Хлое (Кардашьян. — Прим. БигПикчи): случайно разбил его стрелой из своего нового лука, хаха, упс. Так что на съемке я засыпал. Наш фотограф Патриция кормила меня конфетками, чтобы разбудить, но я чуть не задохнулся. Так что она смирилась и решила, что со спящим человеком фото будет даже более художественным. #НеГоворитеХлоеЧтоЯРазбилЕеАквариум #НеНадоБылоЭтоПисать #НеЗнаюКакВсеУБрать #ЯУжеЗаменилРыбуИОнаНеПоняла».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

8 Фев 2018 в 9:16 PST «Каждый хороший хозяин собаки знает, что 1) Собаки любят, когда их гладят 2) Все собаки попадают в рай 3) Чем длиннее хвост, тем умнее пес. Что ж, у моего пса Эндрю самый длинный хвост, какой я когда-либо видел, так что он должен быть чертовски умен! Еще он любит кусаться, убегать и прятаться под диваном. Впрочем, у Кендалл тоже милый пес. #Эндрю #ВозьмиВПриютеНеПокупай #ПсыБлизнецы».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

4 Мар 2018 в 9:06 PST «Да, я оставил окно открытым, залетели больше десяти птиц и обосрали буквально все. Уверен, что среди них был гребаный пингвин. #СеребряныеСтеныНавсегда #НикогдаРаньшеНеВиделЖивогоПингвина #ДалИмВсемИмена #Бенджи #Кармен #Лили #ПолнаяЗадница #Норма #Данте #Вирджиния #Мунпай #Броди #Саламандра #ПтичийГрипп.

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

14 Янв 2018 в 10:21 PST «В новом году я обещал себе наконец-таки перейти с Loriel Kids на Pantene Pro-V, но я опасаюсь менять щелочность шампуня».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

1 Янв 2018 в 12:24 PST «Ужин в Нью-Йорке стал гораздо круче, когда официант убрал маскировку и оказалось, что это Канье! (Канье Вест. — Прим. БигПикчи). Он просто король камуфляжа и принц розыгрышей! #ОнДажеИзобразилАкцент #ЕщеЯСъелСемьПицц #БольшеПиццыВНовомГоду».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

25 Окт 2016 в 10:32 PDT «Мама сказала, что если я буду заниматься балетом вместе с Кендалл, то ей придется ходить со мной на хоккей на роликах. Но вот прошло 15 лет, я отлично позирую, а Кендалл даже затягивать ролики до сих пор не умеет, хаха».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

26 Ноя 2017 в 10:20 PST «Иногда я печалюсь, что Кендалл не реализовала свой потенциал звезды баскетбола. Она высокая, у нее длинные ноги, и она могла бы делать такие броски сверху, каких я никогда не видел. Я и сам втайне мечтаю о таких ногах, чтобы тоже бросать слэм-данки, лол. Мало что может привести меня в такой же восторг, как разбитый баскетбольный щит. Я все еще убежден, что скоро вырасту! #СкрестилПальцы #ПожелайтеМнеУдачи #ВырастуНаВосемьДюймов».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

29 Окт 2017 в 10:51 PDT «Кендалл села на сендвичную диету: ей месяц нельзя никаких сендвичей. А меня она сделала своей полицией сендвичей: я должен следить, чтобы она их не ела. На самом деле, я не очень хорошо справился с этой работой: думал, она что-то набирает в телефоне, а оказалось — ест сендвич. Кажется, мы оба плохо сдерживаем клятвы на мизинчиках. #УМеняТеперьОтберутБейджик? #ДаУМеняЕстьБейджик #ПолицияСендвичей».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

6 Сен 2017 в 11:02 PDT «Тут были всякие слухи про меня и Деми Ловато, но я могу вас заверить, что мы всего лишь партнеры по Dance Dance Revolution на танцевальном автомате (она всегда выигрывает). Еще мы вместе играем в Uno и регулярно ездим на карате с Кендал Дженнер. На этом все. #КирбиИДеми #ПростоДрузья #ФрендзонаЗвучитКакХорошееМестоГдеОтметитьДеньРождения #40МинутДумалЧтоДемиЭтоКайли».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

7 Апр 2017 в 12:04 PDT «Обычно я не играю с едой, потому что даже просто есть — и так весело, но когда Кевин Джеймс просит изобразить, как вы ловите пиццу, то просто так вы не откажетесь. #ЗолотыеГлобусы #ИспортилМаминПиджак».

Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

6 Мар 2016 в 10:21 PST Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)

17 Янв 2016 в 7:51 PST Публикация от Kirby Jenner (@kirbyjenner)