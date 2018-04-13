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Команда Самарской области примет участие в отборочном туре «Молодых профессионалов»
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Команда Самарской области примет участие в отборочном туре «Молодых профессионалов» 

ТРК Губерния 1 час назад
Только лучшие. Команда Самарской области готовится принять участие в отборочном этапе национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в 17 российских регионах с 15 апреля по 27 мая. В состав сборной вошли 85 участников и экспертов. Что ждет студентов на всероссийском этапе, узнал Дмитрий Лобанов.
Каждый из них если еще не стал мастером в своем деле, но точно идет к этой цели. Лучшие молодые профессионалы со всей Самарской области собрались в Жигулевской долине на напутственные слова и командные тренинги, которые помогут им на всероссийских соревнованиях WorldSkills Russia — 2018. Каждому участнику дают талисман — шарф с символикой Самарской губернии. ( Соревнования WorldSkills рассчитаны на повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и популяризацию рабочих профессий. На отборочный этап отправятся 85 участников и экспертов. Самарская область будет представлена в 38 компетенциях. Для многих студентов это первое участие в подобных соревнованиях.
Участники разных компетенций разъедутся по всей России на отборочные этапы соревнования. После этого лучшие из лучших примут участие в финале VI национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.
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