С российским спортом продолжают вести войну на уничтожение

Если кто-то думал, что после Олимпиады в Пхенчхане российский спорт надолго оставят в покое, то он, конечно же, ошибался. Не оставили, да и не собирались. Причем едва ли не идеально выбрали очередную цель — биатлон, один из самых популярных в нашей стране, наряду с хоккеем и фигурным катанием, зимних видов спорта. Президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андреаса Бессеберга обвинили в поддержке «нечистых на руку русских», в штаб-квартире организации прошли обыски, чиновники Всемирного антидопингового агентства , а также «звездный дуэт» Григорий Родченков — Хайо Зеппельт разразился новыми обвинениями в адрес России. Банально, неказисто, но при этом очень опасно. Так убивали нашу легкую атлетику, так же теперь убивают и наш биатлон.

Слишком «пророссийский» президент

73-летнего норвежца Бессеберга упрекают в излишних симпатиях к России. Хотя он всего лишь не пошел на поводу у представителей Чехии и США, требовавших полного и немедленного отстранения России от международных биатлонных соревнований, и не согласился на бойкот недавнего этапа Кубка мира в Тюмени (хотя чемпионат мира 2021 года у этого российского города все же отняли). Еще он слегка критиковал WADA и выражал недовольство недопуском на Игры-2018 в Пхенчхане лидера сборной России Антона Шипулина . И — всё. Но эього оказалось достаточно.

Бессеберг, который всего лишь пытался соблюсти нейтралитет, нажил себе из-за множество врагов. Норвежца обвиняют в покрывательстве российских биатлонистов, скрытии их положительных допинг-проб. Причем речь — как о прошлом (в частности, среди подозреваемых фигурирует фамилия олимпийского чемпиона 2010 и 2014 годов Евгения Устюгова), так и о настоящем. В частности, о том, что на Кубке мира 2016/2017 аж 17 российских биатлонистов якобы поймали на допинге.

Также Бессебергу вменяют в вину получение взяток (конечно же, от России) на общую сумму почти четверть миллиона евро. Сам функционер всё отвергает, но на время расследования сложил с себя полномочия.

Методы не меняются

Поговаривают, что на пост президента организации метят представители Северной Америки — Канады или США. Чья антироссийская позиция всем давно и хорошо известна. Если операция по устранению Бессеберга пройдет на «ура», перспективы российского биатлона очень-очень плохи. Это будет повторение легкоатлетического сценария.

Тогда, три года назад, тоже сперва обвинили пожилого президента федерации Ламина Диака в якобы имевшихся коррупционных связях с русскими, вынудили его уйти в отставку. После чего поставили во главе англичанина Себастьяна Коэ и начали кампанию по уничтожению российской легкой атлетики.

Надо признать, своего эти люди добились — Всероссийская федерация легкой атлетики вот уже на протяжении двух с половиной лет лишена всех прав, наши спортсмены вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Кстати, подобный трюк попытались проделать и в ФИФА, где под раздачу попал друг нашей страны Зепп Блаттер . Но заменить президента-швейцарца на своего человека и отобрать у России чемпионат мира не вышло. К власти в ФИФА пришел лояльный Джанни Инфантино

Грядет новая волна

Очевидно, что дни Бессеберга во главе Международного союза биатлонистов сочтены. Да он и сам не собирался баллотироваться на новый срок, хотя активно искал себе преемника, сопротивляясь североамериканскому захвату власти. Вероятно, даже не из-за пророссийских настроений, а из соображений здравого смысла — переход власти к представителям США и Канады совершенно не нужен европейским биатлонным спонсорам.

Теперь весь вопрос в том, удастся ли избежать рейдерского захвата биатлона американцами. От этого зависят и перспективы сборной России, которую при негативном развитии событий могут легко и непринужденно дисквалифицировать на несколько лет.

Но биатлон — лишь малая часть антироссийских спортивных санкций. Как и в политике, против нашего спорта сейчас ведется полномасштабная информационная война. Новая волна совсем близко. Ее уже анонсировал немецкий журналист Хайо Зеппельт, чьи «расследования» и стали катализатором для спортивных санкций.

На днях Зеппельт сообщил о 9000 положительных проб у 4500 российских спортсменах. И пообещал огромное количество новых санкций.

Конечно же, сложно не заметить связь между активизацией борцов с российским спортом и предстоящим в нашей стране чемпионатом мира по футболу. Можно не сомневаться, что в конце апреля, в мае и даже в июне последуют очередные «уколы». Да, чемпионат мира у России отобрать не получится, но эта задача на данный момент и не ставится. Главное — максимально омрачить футбольный праздник.

интернет-журнал «Интересант»