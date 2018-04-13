Британский прыгун в воду боится ехать в Россию на этап Мировой серии

Призер Олимпийских игр в прыжках в воду британец Том Дэйли отметил, что ему страшно ехать в Россию на этап Мировой серии, так как он состоит в однополом браке. Соревнования пройдут 4-6 мая. Дэйли с 2017 года состоит в браке со сценаристом, режиссером и продюсером Дастином Лэнсом Блэком. Ранее спортсмен уже выступал в России.

— Я должен указать мужа в моей визе. Ехать в Россию немного страшно. Придется выступать перед большим количеством людей, который знают, что у меня есть муж. Однако нужно встретиться с такими вещами и постараться изменить их, — цитирует Дэйли BBC.