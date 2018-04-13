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«Тосно» опустилось в зону прямого вылета из РФПЛ после минимального поражения от «Ахмата»
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«Тосно» опустилось в зону прямого вылета из РФПЛ после минимального поражения от «Ахмата» 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 26-го тура чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» принимал на своём поле «Тосно» из Ленинградской области. Для обоих коллективов матч был принципиально важным, ведь команды плетутся в подвале турнирной таблицы российской футбольной премьер-лиги и каждый балл для них сейчас на вес золота.
Протокол игры
Ахмат
Тосно
(1:0) Митришев Магомед 53'
Городов ЕвгенийУциев РизванСемёнов АндрейВилькер Анхель 85' • Родолфо Дантас 40' • Мохаммади Милад • Роши Одисе 47' • Иванов ОлегБериша Бернард 58' (Швец Антон (58') • Садаев Заур 64' (Вье Мбенг (64') • Митришев Магомед 75' (Лео Родригес (75')
Запасные: Кацаев АдланПлиев ЗаурбекГиголаев РоландАхъядов АптиКадыров Халид • Балай Беким • Гудиев Виталий • Исмаэл Силва • Раванелли Феррейра
Юрченко ДавидМаргасов Тимофей 29' 46' (Макаров Александр Юрьевич (46') • Дугалич Раде • Буйволов Андрей 77' • Чернов ЕвгенийКарницкий Александр 63' (Мелкадзе Георгий (63') • Полетанович МаркоГалиулин ВагизЖигулёв Илья • Мирзов Резиуан 82' (Рикардиньо II (82') • Погребняк Павел
Запасные: Опарин Михаил • Роша Нуну • Сухарев СергейТруич НиколаТрошечкин Александр • Миюшкович Неманья
13 апреля. Стадион «Stadium n. a. S. G.Bilimkhanov».
С первых минут игры хозяева действовали более активно, совершая опасные подступы к владениям Давида Юрченко, однако акцентированными выстрелами они не завершались. Футболисты «Ахмата» крайне уверенно играли в оборонительных построениях, не давая тосненцам ни единого шанса на мало-мальски опасный эпизод у своих ворот.
Первый по-настоящему голевой момент встречи произошёл в середине первой половины встречи, когда Мохаммади здорово разобрался с защитниками «Тосно» и хлёстко пробил в дальний угол ворот гостей. Давид Юрченко ничем не смог бы помочь своей команде, попади мяч в створ, однако Тимофей Маргасов подставился под удар хавбека «Ахмата» и игровой снаряд от его головы улетел за лицевую.
До самого перерыва грозненцы контролировали ход игры и больше владели мячом, однако подопечные и.о. главного тренера «Ахмата» Игоря Ледяхова никак не могли доставить сферу до своего игрока, находящегося в чужой штрафной площади. Навесы с обоих флангов от Роши и Бериши не приносили результата, а дальние удары игроков «Ахмата» летели сильно в сторону от ворот. Что касается гостей, то они так и не пробили не то что в створ, а даже в сторону ворот Городова. На перерыв команды ушли, так и не открыв счёт забитым мячам.
Начало второй сорокапятиминутки также не баловало зрителей на трибунах и у телеэкранов эффектной и яркой игрой: команды продолжили чередовать владение мячом недалеко от центральной трети поля, раз за разом совершая брак при передаче в сторону ворот соперника. Однако грозненцы всё-таки нашли свой шанс впереди и тут же его использовали: Роши нашёл передачей Магомеда Митришева, который в касание отдал мяч в сторону Садаева. Заур, недолго думая, прострелил на Митришева во вратарскую и форвард «Ахмата» спокойно закатил мяч в сетку ворот Давида Юрченко — 1:0.
Счёт на табло полностью удовлетворял команду из Чеченской Республики, ведь грозненцы в случае победы поднимались вверх сразу на две позиции, отрываясь от зоны стыковых матчей на 3 очка. «Волки» несколько перестроили игровую модель, опустившись ближе к своим воротам и уповая на быстрые контратаки. Подопечные Дмитрия Парфёнова же никак не могли найти свою игру в атаке и просто-напросто не знали что делать с мячом, который грозненцы сознательно отдали в их распоряжение. В конечном счёте игроки «Тосно» так ни разу и не пробили по воротам Евгения Городова.
Итог — минимальная победа «Ахмата» под руководством нового главного тренера, пока с приставкой «и.о.». Грозненцы поднимаются на 10-ю строчку в таблице. Тосненцы же, ощутившие вкус победы лишь однажды за последние 7 игр в чемпионате, опустились на 15-ю позицию, которая сулит клубу из Ленинградской области провести следующий сезон в «лучшей лиге мира» — ФНЛ.
Максим ФРИДМАН
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