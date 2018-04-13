Под Кировом фанат ЦСКА ударил ножом сына, болеющего за «Спартак»

"Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном — болельщиком ФК «Спартак» — произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

Уточняется, что после произошедшего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.