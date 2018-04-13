Владимир Шмицер: Ничья с Россией на «Энфилде» — знак судьбы

Девять лет спустя игрок забил «Милану» в победном для «Ливерпуля» финале Лиги чемпионов. Хотя, как признался Владимир Шмицер в интервью SO FOOT.com, к тому матчу он… не готовился.

Владимир ШМИЦЕР РОДИЛСЯ 24 мая 1973 года в Вернержице, Чехословакия. КАРЬЕРА Воспитанник пражской «Славии». Выступал на позиции атакующего полузащитника за «Славию» (1992–1996, 2007–2009), «Ланс» (1996–1999), «Ливерпуль» (1999–2005), «Бордо» (2005–2007). ДОСТИЖЕНИЯ Трехкратный чемпион Чехии, чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка французской лиги, обладатель Кубка и Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА , вице-чемпион Европы. ЗА СБОРНУЮ ЧЕХИИ провел 80 матчей, забил 27 мячей.

«КОНЕЧНО, ТАЙКОМ КУРИЛИ»

— Почему вас называют фартовым? — Просто в каких бы клубах ни выступал, мы обязательно выигрывали что-то важное. «Славия» 49 лет не могла победить в чемпионате, а со мной получилось. Затем «Ланс» со мной выиграл чемпионат Франции и Кубок лиги. С «Ливерпулем» было много побед. К тому же я забил несколько важных голов за сборную. Потому журналисты и прозвали меня Счастливчиком. Мне нравится это прозвище. Уж точно лучше, чем Неудачник (смеется).

— Когда в последний раз вам повезло? — На прошлой неделе ходили с приятелями на концерт Depeche Mode . Потом пили пиво. Нас было четверо. Перед тем, как заказать, бросали на пальцах, кто платит. Выпадало другие, но на четвертой кружке мне не повезло. Пошел за пивом, но тут оказалось, что каждая четвертая кружка — бесплатная!

— Вы родились в Вернержице. Что это за городок? — Деревушка! 80 километров от Праги, 800 жителей, школа, футбольное поле, коробка… Я начал заниматься футболом в пять лет, ведь мой дед работал футбольным тренером. Детские команды были смешанные, поэтому в пять или шесть лет я играл с десятилетними. Дед мне дал восьмой номер. Но я был таким маленьким, а майка такой огромной, что, растянувшись, восьмерка казалась нулем. Мяча касался нечасто, меня обычно использовали для образования равных составов.

— Как известно, вы были примерным учеником. Неужели таким уж паинькой? — Да нет. Тайком курили, конечно. У всех были велосипеды, однажды решили съездить в районный центр, он находился в 24-х километрах от нас. Мобильников тогда не было. Родители не знали, где мы, испугались. Когда вернулся в 11 вечера, отняли велосипед, дали пару затрещин! (Смеется.)

— Ваши тренировки в те времена и вашего сына сейчас очень отличаются? — Я ездил на тренировку в город раз в неделю, плюс матч. В остальное время бегал с деревенскими. Мой сын тренируется в «Славии» пять раз в неделю, но понятия не имеет, что такое дворовый футбол. Школа, тренировка, и потом торчит в своем компьютере.

«ПЕРЕД ФИНАЛОМ — ГОЛЬФ, ПИВКО»

— Вы в детстве болели за «Ливерпуль». И вот в 1999-м подписываете с ним контракт… — Я был просто на седьмом небе! Однажды на Рождество сестра попросила джинсы, и родители отправились за ними в Германию. Привезли, но джинсы оказались малы. Сестра расплакалась, и я ей сказал: «Когда стану игроком „Ливерпуля“, куплю тебе джинсы!» И вот она приезжает ко мне в Ливерпуль, первым делом мы пошли в магазин за джинсами. Через двадцать лет выполнил обещание!

— В 2005 году перед финалом Лиги чемпионов вас не выпустили в домашнем поединке с «Астон Виллой». А ведь это мог быть ваш прощальный матч за «Ливерпуль». — Когда я начал тренироваться после травмы колена, тренер Бенитес сказал: «Влади, мы не будем продлевать с тобой контракт. Лучше купим молодого на перспективу». Шесть лет я играл за «Ливерпуль», и встреча с «Астон Виллой» должен была стать последней. Она уже ничего не решала. Бенитес дал отдохнуть Джеррарду и Луису Гарсии , и я думал, что выпустят меня. Но нет. Я так разозлился! Впервые в карьере пошел объясниться с тренером. Он ответил: «Я все делаю в интересах команды. Скоро финал, там выйдут лучшие».

— Значит, перед матчем с «Миланом» вы были уверены, что не сыграете. — Да, всю неделю уже ни о чем не беспокоился. Утром тренировался, после обеда — гольф с приятелями, кружечка пива… А в пятницу вдруг увидел себя в заявке: «Черт! Чем я занимался!»

— Когда на 19-й минуте Гарри Кьюэлл получил повреждение, что подумали? — Настроение было прекрасное, накануне я отпраздновал день рождения — 32 года. Когда Кьюэлл травмировался, я разминался вместе с Диди Хаманном и Джибрилем Сиссе. И подумал: «Чем черт не шутит…» Выпускать Диди он не будет, ведь мы уступаем 0:1, Джибриля — слишком рано. Когда Бенитес подозвал меня, подумал: «Неделю назад ты не дал сыграть в таком важном для меня матче, а теперь понадобился! В финале Лиги чемпионов! Хорошо, позабудем все — и вперед!» (Смеется.)

— Что происходило в раздевалке во время перерыва, когда «Милан» вел 3:0? — Первые пять минут все молчали. Затем пришел Бенитес, он был спокоен. Сказал, что, может, проиграем, но надо спасать свое имя: «Здесь за вас болеют 40 тысяч человек, забейте хотя бы один гол. А там видно будет». Так и получилось. Мы быстро забиваем этот первый гол, я забиваю второй. Соперник занервничал. У меня в голове мелькнуло: «Все, они готовы!» Вообще я не так часто забивал из-за штрафной. Но тогда подумал, что надо приложиться изо всех сил. Повезло — Дида среагировал с опозданием, ведь не видел момент удара — Милан Барош заслонял обзор. Он мне даже сказал потом, что чуть-чуть подправил полет мяча. Ерунда! (Смеется.)

«НЕ ВЕРЮ В БОГА, ВЕРЮ В СВОЮ ЗВЕЗДУ»

— В серии пенальти вы у «Ливерпуля» били последним. Кстати, при вас сборная Чехии в решающих матчах выиграла все серии 11-метровых, ни разу не промахнувшись. Поделитесь секретом такой удачливости. — Возможно, все дело в страхе промазать. Понимаешь: тогда лучше в Чехию не возвращаться! (Смеется.) Забить в серии — в порядке вещей, имена этих игроков никто и не вспомнит. Зато все помнят тех, кто промахнулся. Я подумал: «Мне 32 года, 80 матчей за сборную. Давай, не дрейфь! Докажи, что ты не мальчик. Этот удар будет последним касанием мяча в майке „Ливерпуля“, надо использовать шанс». Бенитес спросил, буду ли бить, я отвечаю: «Да». «О’кей! Пойдешь четвертым!» Когда к мячу пошел Риисе, подумал: «Сейчас он забьет, и мой пенальти может стать победным. Если забью, побегу туда. Нет, лучше к трибуне болельщиков „Ливерпуля“. То есть я уже думал, как буду праздновать победу. Риисе не забил, но после моего гола Шевченко тоже промахнулся. Эта победа была подарком судьбы.