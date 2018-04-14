Ещё
«Спартак» разгромил «Урал» со счётом 6:1 в матче молодёжного первенства
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» разгромил «Урал» со счётом 6:1 в матче молодёжного первенства 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал «Спартак». Встреча проходила на поле спортбазы «Божовия» и завершилась победой красно-белых со счётом 6:1.
В составе победителей хет-трик оформил Илья Мазуров, а ещё по голу на свой счёт записали Данила Прошляков, Артём Воропаев и Даниил Лопатин, который реализовал пенальти. За «Урал» отличился Владимир Хозин.
«Спартак» (40 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Урал» (11) находится на 16-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Тактический разбор игры Артёма Дзюбы за тульский «Арсенал» Защитник «Манчестер Сити» Менди: моя аренда в ФК «Травма» закончилась! Гасли: вчера были проблемы с передней частью машины, а сегодня уже с задней
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение