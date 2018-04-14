«Спартак» разгромил «Урал» со счётом 6:1 в матче молодёжного первенства 

В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал «Спартак». Встреча проходила на поле спортбазы «Божовия» и завершилась победой красно-белых со счётом 6:1.
В составе победителей хет-трик оформил Илья Мазуров, а ещё по голу на свой счёт записали Данила Прошляков, Артём Воропаев и Даниил Лопатин, который реализовал пенальти. За «Урал» отличился Владимир Хозин.
«Спартак» (40 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Урал» (11) находится на 16-й строчке.