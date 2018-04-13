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Въезд на Крестовский остров ограничат на время ЧМ-2018
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Въезд на Крестовский остров ограничат на время ЧМ-2018 

Мир24 1 час назад
В Санкт-Петербурге в дни проведения чемпионата мира по футболу ограничивают въезд на Крестовский остров, передает телеканал «МИР 24». Свободно заезжать смогут только машины спецслужб и общественный транспорт по выделенной полосе. Это связано в первую очередь с вопросом обеспечения безопасности и с необходимостью быстро и своевременно доставлять на стадион футбольные команды.
Но жизнь на Крестовском не остановится. Те, кому необходимо приезжать на остров на автомобиле, могут получить специальный пропуск.
«Кто должен получить этот пропуск? Это лица, которые проживают либо осуществляют деятельность на Крестовском острове», — рассказал заместитель начальника Отдела комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Дмитрий Никонов.
Такие ограничения будут действовать только в дни проведения матчей.
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