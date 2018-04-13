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«Крылья Советов»: «Почему все спорные решения принимаются в пользу „Енисея“?»
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«Крылья Советов»: «Почему все спорные решения принимаются в пользу „Енисея“?» 

SPORT24.ru 1 час назад
Спортивный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поделился мнением о судействе в Футбольной национальной лиге, в которой после 32 туров лидирует «Енисей».
«В футболе полно эпизодов, которые можно трактовать как в одну, так и в другую сторону. Просто должна быть последовательность. Почему все спорные решения принимаются в пользу «Енисея»?
Понимаю, кто-то может сказать, мол, «Енисей» — конкурент «Крыльев», и я в этом вопросе предвзят. Но «Оренбург» — тоже наш конкурент. Разве про него в ракурсе судейства столько пишут и говорят, сколько про «Енисей»? Судейские ошибки есть, были и будут. Это аксиома. Кто-то недоволен судейством после наших матчей, где-то недовольны мы. Но послушайте тренеров на пресс-конференциях. «Зенит-2» играл в Красноярске — негодовал Анатолий Давыдов, когда, по словам тренера петербуржцев, «Енисей» забил решающий мяч из метрового офсайда. Играл там «Спартак-2» — возмущался Дмитрий Гунько по поводу незасчитанного гола в концовке при счете 2:1. Играл «Тамбов» — кипел Андрей Талалаев. Черевченко после домашнего матча с «Енисеем» удалили после того, как он в перерыве поговорил с арбитром…. Теперь Григорян, Чижов из «Олимпийца». Вы здесь не находите системности? Что, «Енисей» — особенный? Так не бывает.
В «Енисее» работает известный в прошлом арбитр Игорь Егоров? Игоря помню еще судьей, уважаю его как человека. Конечно, он имеет несомненный авторитет и отношения с судьями, но ни в коем случае не хочу переходить на личности», — цитирует Циклаури.
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